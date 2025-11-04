El fútbol femenino en el Perú está creciendo a pasos agigantados. Hace no muchos años no existía una liga local, y la práctica de este deporte traía consigo una serie de estigmas contra las mujeres. No obstante, todo esto va cambiando para bien.

Ahora las niñas y jóvenes pueden reflejarse (y ver en vivo y en directo) en grandes jugadoras que disputan por llevarse partido a partido la Liga Femenina FPF.

Adriana Lúcar es quizá la mayor exponente del balompié peruano en los últimos años. Con más de 100 goles en Alianza Lima es una referente para las futuras ‘Bombarderas’ y un ejemplo de letalidad de cara al arco.

Con 25 años Pierina Núñez ya puede jactarse de ser tricampeona con la ‘U’ (2014, 2015 y 2016). La delantera acumula una gran experiencia internacional y actualmente milita en el Levante de España.

Cindy Novoa, con el pasar de los años, se ha consolidado en el fútbol femenino, y ahora es una de las caras más visibles de la liga nacional. Sus actuaciones con la selección peruana, Alianza Lima y Universitario de Deportes ha impulsado la visibilidad de este deporte.

Sandy Dorador es historia viva del fútbol peruano. Con 35 años fue parte de la selección peruana que disputó la Copa América 2025 y es una figura eterna para Alianza Lima.

De esta manera, el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol busca impulsar el desarrollo del fútbol femenino en el Perú, no solo en busca de futuras profesionales que alegren a la hinchada de sus respectivos equipos, también para inculcar los valores de respeto, unión y solidaridad.

