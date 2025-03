Camila Zapata, periodista, vive en Madrid pero todos los días revisa con detalle las noticias sobre el fútbol peruano y especialmente, la Liga femenina, desde los tiempos en que las jugadoras de la selección ni siquiera cobraban viáticos. Es rutina. Vive en Madrid, decía, tras hacer un paréntesis en su carrera en Lima para Liga 1 Max para perseguir un nuevo objetivo: estudiar el máster en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Fundadora y Directora creativa en Dúo, agencia audiovisual especializada en deporte femenino, me escribe al WhatsApp preocupada: “Sin televisación, es más difícil el crecmiento de la Liga”. Y tiene razón. Ese es hoy el autogol más doloroso.

-¿Cuánto ha crecido la Liga Femenina en los últimos años? ¿Es posible medirlo?

Primero hay que mencionar que el crecimiento ha tenido como base la televisación del campeonato, que al menos en su primera fecha, no será transmitido por ningún medio. Ello afecta negativamente al crecimiento que hemos visto en relación al nivel de nuestro fútbol, la llegada de futbolistas internacionales e incluso dos históricas representaciones en Libertadores (2021 y 2023). Ademas, el valor económico de nuestras futbolistas ha crecido y el número de asistencia a estadios también. Y si eso pasó, fue en gran medida por la TV.

-Cuáles siguen siendo sus eternas deudas?

Lo estamos viendo de frente. La eterna deuda es la improvisación con la que la Federación Peruana de fútbol y la Liga Femenina planifican la estructura del campeonato. Aunque los partidos iniciaron, no tenemos información respecto a la televisación del producto. Si bien, entiendo ya hay negociaciones, estas se están realizando cuando el torneo empezó. Las jugadoras están listas, pero el torneo no y es algo que no debería ocurrir. Por otro lado, necesitamos que la Liga sea profesional y ese es un trabajo que los clubes tienen que asumir. En Chile y Argentina, las políticas públicas han ayudado.

-¿A qué jugadores deberíamos seguir este 2025?

En Universitario ha regresado Gisela Pino, que es una mediocampista chilena de alto nivel y también está Karen Páez, delantera colombiana de mucha experiencia. En Alianza han llegado las brasileñas, Anayssa Silva y Silvani Olivera, ya las vimos en amistosos y en especial Silva ha mostrado cualidades de ser creativa. Pero si hay un equipo a seguir es Sporting Cristal, con una base de futbolistas jóvenes peruanas que está mostrando muy buen juego.

-La selección, ¿qué necesita para seguir creciendo?

Que la Federación se tome en serio el proyecto. Tenemos un Comando Técnico que tiene experiencia y nivel así como jugadoras comprometidas que se comportan como profesionales. La pata de la que cojeamos es la FPF.

¿Por qué todavía exportamos poco al exterior?

Necesitamos que nuestras jugadoras se animan a dar el salto. No nos sobran las ofertas pero sí existen y algunas son declinadas por las futbolistas. Las que tengan ofertas son las que le abrirán el camino al resto.