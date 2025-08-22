La defensora peruana de 24 años lega procedente del FC Bulleens Lions del fútbol australiano.
La defensora peruana de 24 años lega procedente del FC Bulleens Lions del fútbol australiano.
, vigente campeón de la del fútbol peruano, suma una importante incorporación de cara al Torneo Clausura 2025.

En las últimas horas, a través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul hizo oficial el fichaje de Grace Cagnina.

Fernanda Huapaya

Se desempeña como defensa y a sus 24 años cuenta con experiencia internacional tanto en el fútbol estadounidense como asutraliano.

Cabe mencionar que las blanquiazules, además de ser las vigentes campeonas, también ganaron el Torneo Apertura de la presente temporada y tienen la primera opción para el bicampeonato.

Jugadas tres jornadas del Clausura, se mantiene en el primer lugar con puntaje perfecto junto a Universitario.

