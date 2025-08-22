Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Femenina del fútbol peruano, suma una importante incorporación de cara al Torneo Clausura 2025.

LEE TAMBIÉN: Más de 55 mil entradas vendidas para el clásico entre Univeristario y Alianza Lima por el Torneo Clausura

En las últimas horas, a través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul hizo oficial el fichaje de Grace Cagnina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Se desempeña como defensa y a sus 24 años cuenta con experiencia internacional tanto en el fútbol estadounidense como asutraliano.

ANUNCIO OFICIAL

¡Bienvenida, Grace! 💙



Grace Cagnina se une a las campeonas. 🤝🏾 pic.twitter.com/yFFdl1thKO — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) August 22, 2025

Cabe mencionar que las blanquiazules, además de ser las vigentes campeonas, también ganaron el Torneo Apertura de la presente temporada y tienen la primera opción para el bicampeonato.

Jugadas tres jornadas del Clausura, se mantiene en el primer lugar con puntaje perfecto junto a Universitario.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.