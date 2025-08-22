Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Femenina del fútbol peruano, suma una importante incorporación de cara al Torneo Clausura 2025.
En las últimas horas, a través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul hizo oficial el fichaje de Grace Cagnina.
Se desempeña como defensa y a sus 24 años cuenta con experiencia internacional tanto en el fútbol estadounidense como asutraliano.
Cabe mencionar que las blanquiazules, además de ser las vigentes campeonas, también ganaron el Torneo Apertura de la presente temporada y tienen la primera opción para el bicampeonato.
Jugadas tres jornadas del Clausura, se mantiene en el primer lugar con puntaje perfecto junto a Universitario.
