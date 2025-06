La llovizna parecía amenazar el espectáculo, pero en el campo Alianza y Universitario entregaron todo en la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Y como no podría ser en un clásico, hubo rojas (al técnico íntimo y preparador físico crema), polémicas y goles errados.

Blanquiazules y cremas igualaron 0-0 en la ida de la final que no solo define el título del Apertura, sino también otorga el cupo para la Copa Libertadores Femenina de este año.

No hubo goles, pero sí todo lo que rodea al fútbol. Adriana Lúcar erró una situación clara para Alianza, Pierina Núñez lo tuvo para la ‘U’. Y hasta el palo evitó el tanto crema.

Y sin goles no se gana. En este Apertura, Alianza no le ha podido anotar a la ‘U’: cayó 0-1 en la fase regular y anoche no se abrió el marcador. Y tampoco hubo goles para Pierina Núñez en la ‘U’, que le ha marcado a todos sus rivales menos a las blanquiazules.

Aunque la jugada polémica se dio en el área de la ‘U’. Un centro pegó en la mano de la defensora Fabiola Herrera, pero la réferi Johanna Vega no cobró el claro penal. No hay VAR en la Liga Femenina y anoche se extrañó en Matute.

La cancha mojada por la lluvia jugó en contra para ambos equipos. Le costó a Annaysa Silva controlar sola en el área para definir en Alianza, no le ayudó a la velocidad de Luz Campoverde en la ‘U’.

Pese a la hora y el complicado clima limeño, más de 12 mil hinchas llegaron a La Victoria para esta primera final. Una buena escena que debe ser habitual en el fútbol, con muchos niños en las tribunas. Las familias deben ser bien recibidas.

No se habilitó la tribuna norte para la hinchada y una gran banderola se llevó el protagonismo. “Pídeme la vida, te la entrego Alianza”, se leía en la gigantesca bandera que copó toda la tribuna.

Fue 0-0 y todo se definirá en el Estadio Monumental este domingo. A las 3:00 p.m., las cremas recibirán a las íntimas en la que es la tercera final entre los clásicos rivales en cuatro temporadas de Liga.

