Una Liga peruana en disputa

Hace cinco meses, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el lanzamiento de la nueva Liga de Fútbol Profesional 2019, con el respaldo de la FIFA y Conmebol. Con esto, el torneo peruano sufriría un cambio abrupto e histórico: la Asociación Peruana de Fútbol Profesional (ADFP) dejaría de encargarse de todo lo vinculado con la organización del campeonato y esta función recaería en su totalidad sobre el máximo ente rector del deporte rey en nuestro país.

Ante ello, la respuesta no tardó y desde la asociación se hizo oficial ayer un comunicado, en el que indican que los 14 clubes de la Primera División –sin contar a los 4 que ascienden este año– no acatarán esta decisión hasta que no sean convocados en forma conjunta para la organización y ejecución de la Liga. ¿Pero qué consecuencias traería esto? ¿Es verdad que la ADFP planea jugar su propio torneo y cómo sería?.



—¿Nuevo formato?—

Si bien en la ADFP no han negado la opción de jugar su propio torneo, esto sería una última medida y que solo podría ejecutarse en una situación límite y extrema. Ellos consideran que no hay necesidad de llegar a ese punto y esperan que en la federación reconsideren el hecho de dialogar y devolverles la autoridad de organizar el campeonato nacional del próximo año.

Pero, en caso se dé esta situación sin precedentes, ya se maneja un formato con el que se jugaría el mencionado torneo. Y este, básicamente, sería el mismo con el que se viene disputando actualmente: con un Torneo de Verano o de Inicio, un Apertura y un Clausura. Los campeones de estos tres torneos, sumado al cuadro que mejor puntaje acumulado tenga, obtendrán automáticamente su boleto para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores y disputarán el título nacional en semifinales y una final.



—Solo un cambio—

Uno de los pocos cambios que se darían es que ya no se detendría el campeonato por la participación de la selección peruana en fecha FIFA. Ante esto, el vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, le explicó a El Comercio las razones de esta variante que buscan implementar. “Para 1978, por ejemplo, esto se podía entender porque la base de la selección, por no decir todo, estaba formada por jugadores de Universitario, Cristal y Alianza. Nosotros planificamos basándonos en la realidad actual, y esta nos dice que casi todos los futbolistas de la selección militan en el extranjero, por lo que no resiente en nada a los clubes que les quiten uno o dos jugadores como mucho”, indicó.

Ordóñez agregó: “Esto implica también que el calendario se apriete y sean los futbolistas los grandes sacrificados, ya que deben de jugar a mitad de semana y en condiciones geográficas complicadas. Luego vienen las lesiones. Además, muchas veces los clubes deben pagar meses de trabajos a los jugadores que no tienen actividad, justamente por las fecha FIFA”.

—Las consecuencias—

Que los clubes no participen de la Liga Profesional 2019, según el reglamento de la FIFA, traerá graves repercusiones para las mismas instituciones. Entre ellas, que estos no tendrían derecho a pertenecer al sistema FIFA. Es decir, no podrían clasificar a torneos internacionales, como la Libertadores o Sudamericana. Sin embargo, el mismo Ordóñez aclaró: “Ya enviaron una comitiva a conversar con la FIFA sobre el tema”.

Asimismo, Ordóñez lamentó la situación personal que viene atravesando el actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo: “La imagen que está dando Edwin no solo no es buena para la federación, sino para todo el fútbol peruano”. En la cancha, el Descentralizado está por llegar a su fin, pero afuera de ella la disputa entre la FPF y la ADFP no conoce de pitazo final.