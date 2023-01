Alianza Lima inicia el sueño de conseguir el tricampeonato nacional y hacer un buen papel en Copa Libertadores con la presentación oficial del plantel. Asimismo, tendrá un partido amistoso contra Junior de Barranquilla donde se demostrará la estrategia de ‘Chicho’ Salas.

Por otra parte, uno de sus fichajes estrellas que presentó Alianza Lima es Andrés Andrade, volante que llega procedente de Atlético Nacional de Medellín.

El colombiano expresó en conferencia de prensa sus objetivos que tiene para con Alianza y su anhelo de “transcender en la Copa Libertadores”.

“Quiero agradecer a los directivos y a ‘Chicho’ por venir a este gran club. De Alianza Lima conozco que es el equipo más grande del Perú y no dudo que tenemos un gran equipo para trascender en la Copa Libertadores y lograr el Tri”, declaró el ‘Rifle’.

“De este plantel de Alianza Lima, conozco a Sabbag porque lo enfrenté varias veces, Hernán (Barcos) que es un histórico, Peruzzi..., pero poco a poco vamos a comprendernos con todos”, agregó.

Luego, habló de sus habilidades. “Yo me considero un líder dentro de la cancha, soy pasador, de buen remate y me gusta dejar en buena posición para que mis compañeros anoten. Puedo jugar de doble cinco, de ‘10′ y de extremo. El ‘profe’ me dijo que quiere fútbol en la mitad del campo”.

Finalmente, señaló por qué se animó a venir al Perú. “Por suerte tuve varias opciones, pero tenía la ambición de volver a salir de mi país para competir a nivel internacional. Me gustan los retos y créanme este es un muy importante para mi carrera”.

A qué hora juegan Alianza - Junior en vivo

Alianza Lima vs. Junior de Barranquilla jugarán su partido amistoso a las 15:30 horas de Perú y Colombia. Si te encuentras en Argentina, lo podrás seguir desde las 17:30 horas.

Links para ver, Alianza - Junior en vivo

Revisa aquí los links oficiales para ver el partido amistoso entre Alianza Lima vs. Junior de Barranquilla, en vivo.

En qué canal transmiten Alianza - Junior en directo

El partido de Alianza Lima - Junior de Barranquilla será transmitido por la señal abierta de Latina TV o Canal 2, en vivo. Sin embargo, es bueno precisar que el minuto a minuto lo podrás seguir vía El Comercio sin ninguna restricción.

Historial de Alianza Lima vs. Junior de Barranquilla

Alianza Lima y Junior de Barranquilla se vieron las caras dos veces. La primera vez fue en 1989 en un cuadrangular amistoso.

El resultado terminó a favor de los colombianos, donde vencieron por la mínima diferencia. La segunda y última ocasión en donde se enfrentaron fue en la Copa Libertadores 2018.

Aquella ocasión fue en la fase de grupos, siendo Junior quien se quedó con los resultados de ida y vuelta. 1-0 en Colombia y 0-2 en Perú.

