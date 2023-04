Te contamos qué link transmite Cristal vs. Fluminense , en vivo y online por la Copa Libertadores . El elenco de Sporting Cristal debuta este miércoles 5 de abril del 2023 ante uno de los equipos más poderosos del torneo continental. El equipo de Río de Janeiro se desplazó a la capital peruana con 25 jugadores para enfrentar al Sporting Cristal en su primer partido por el Grupo D de la Libertadores, en el que también están el River Plate argentino y el The Strongest boliviano. El juego por el grupo D de la Copa Libertadores 2023 será transmitido por las señales TV de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica.

