En las últimas horas, el posible amistoso entre Universitario de Deportes e Inter de Miami ha tomado más fuerza. Esta vez, el administrador de los cremas, Jean Ferrari, dio detalles de cuándo sería y cómo va dicha negociación en la gala de premiación de la Liga 1 Te Apuesto.

“Estamos en eso, se está trabajando en eso. Todavía no está cerrado, todavía no podemos oficializar nada porque no está oficialmente cerrado. Todavía son conversaciones nada más. Yo calculo que esta semana tendría que estarse cerrando en el caso que se pueda dar. La fecha sería tentativamente el 29. Ahora, con el tema del campeonato que posiblemente se alargue una semana más, todavía estamos evaluando fechas”, declaró para L1 Max.

De confirmarse el amistoso entre el equipo crema y rosado, Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez, entre otras figuras, estarán en Lima para jugar el partido en el estadio Monumental, que probablemente luce repleto.

Jean Ferrari también habló sobre lo que fue la temporada pasada. “Muy contento por los dos años administrativamente, deportivamente. Ha sido un buen año al igual que fue el año 2023. En la repetición está el gusto”.

“Ha sido todo un proceso y el haber ido paso a paso hemos ido pasando esos baches paso a paso, mes a mes, partido a partido y al final pues no me puedo quedar con una sola escena porque el 4-0 contra Chankas que fue impresionante, el 1-0 contra UTC en Lima”, agregó.