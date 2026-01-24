Pol Deportes hizo realidad uno de sus mayores sueños. En la antesala del amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026, el joven narrador protagonizó una escena inolvidable tras conseguir la firma de Lionel Messi en su camiseta, un gesto que coronó una jornada cargada de emoción en Matute.

La delegación del club estadounidense arribó al estadio victoriano y, uno a uno, sus integrantes descendieron del bus rumbo a los camerinos. En medio de ese recorrido apareció el capitán argentino y campeón del mundo. Fue entonces cuando Cliver Huamán, nombre real de Pol Deportes, se acercó con su indumentaria del Inter Miami y recibió la rúbrica del astro rosarino, sin dudarlo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Desde temprano, Pol Deportes venía realizando una cobertura detallada del partido de presentación de los blanquiazules. Su objetivo era claro: tener, aunque sea por unos segundos, un contacto directo con Lionel Messi. Ese deseo, que parecía lejano, terminó convirtiéndose en realidad.

Messi y un momento que quedará para siempre

La emoción se apoderó de Cliver Huamán al ver su camiseta firmada por el futbolista más influyente de la era moderna. El narrador no ocultó su asombro y quedó visiblemente conmovido por el gesto del argentino, que marcó un antes y un después en su carrera personal.

Tras el encuentro, Pol Deportes dedicó unas palabras de agradecimiento, todavía afectado por la intensidad del momento. “Gracias, Leo, por este momento muy especial para mí. Gracias, Inter Miami, por este sueño que me están dando. Gracias, amigos de Latina Deportes”, expresó, con la voz quebrada.

El episodio no tardó en viralizarse y se convirtió en una de las postales más comentadas de la Tarde Blanquiazul 2026. Para Pol Deportes, la firma de Messi no fue solo un autógrafo, sino la confirmación de que los sueños, a veces, también se narran en primera persona.