Mientras Argentina afina los últimos detalles para enfrentar a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial, Martín Palermo prefirió ir contra la corriente. El histórico goleador de Boca Juniors evitó minimizar al rival de la Albiceleste y dejó una frase que rápidamente se convirtió en la más comentada de su paso por la exposición From Roots to Soul, organizada por Conmebol en Lincoln Road, Miami.

“¿Por qué hay que llamarlo sorpresa? Hizo los méritos para haber llegado donde está”, respondió el exdelantero ante la prensa, antes de que el personal de seguridad lo condujera hacia el exterior para encontrarse con los aficionados.

Fueron entre 80 y 100 personas, en su mayoría hinchas de Boca Juniors, los que esperaron durante más de una hora bajo un sol que superaba los 30 grados con la esperanza de verlo de cerca.

La paciencia tuvo premio. Palermo permaneció cerca de media hora saludando a los fanáticos, firmando camisetas, tomándose fotos y estampando su autógrafo hasta en brazos y piernas de algunos bosteros, que confesaban que esa firma terminaría convertida en un tatuaje.

Ni el cerco de seguridad impidió el contacto con el público. Cada paso del exgoleador era acompañado por cánticos de Boca, que continuaron incluso después de que abandonara Lincoln Road. Si bien From Roots to Soul ha recibido a varios exjugadores, no se había visto tamaña acogida por algún otro jugador.

“¿Quién quiero que gane? Argentina, obviamente. Después Francia y Brasil. Pero hay que ver en las instancias definitorias, son equipos difíciles. Hay que ver España, Portugal, Colombia, todas selecciones. Todo eso implica que estamos viendo un mundial interesante“, añadió Palermo ante la consulta.

Finalmente, tuvo que afrontar la pregunta más obvia por estos días aquí en USA, la que se la hacen a todo personaje, siempre esperando una respuesta imposible: “Creo que ya quizás no hay palabras en describir o alagar más lo que sigue haciendo con sus 39 años. Uno que sabe lo que puede dar Leo (Messi), no te sorprende”, sentenció el exgoleador.

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