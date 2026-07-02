Por Fernanda Huapaya

Mientras Argentina afina los últimos detalles para enfrentar a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial, Martín Palermo prefirió ir contra la corriente. El histórico goleador de Boca Juniors evitó minimizar al rival de la Albiceleste y dejó una frase que rápidamente se convirtió en la más comentada de su paso por la exposición From Roots to Soul, organizada por Conmebol en Lincoln Road, Miami.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: