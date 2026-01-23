Lisandro Alzugaray comienza a sentir lo que significa Universitario incluso antes de su estreno oficial. El atacante crema expresó su entusiasmo por participar en la Noche Crema de este sábado 24, que marcará su primer partido con público desde que se incorporó al conjunto merengue.

“La ilusión es grande. Creo que lo de mañana va a ser único con la cantidad de gente que va a haber en el estadio”, señaló el futbolista, quien ya conoce de cerca el ambiente que genera la hinchada crema. En 2024 le tocó enfrentar a la ‘U’ y ese recuerdo sigue fresco. “Ya se vivía ese calor de la gente y creo que mañana no va a ser la excepción”, añadió.

Alzugaray no ocultó su satisfacción por llegar a Ate y aseguró que su decisión fue rápida. “No fue difícil tomar la decisión de venir para acá a un club grande”, comentó, dejando en claro que el peso institucional de Universitario fue un factor determinante en su elección.

El delantero resaltó que está acostumbrado a la exigencia que implica vestir una camiseta pesada. “Vengo de un club grande, sé cómo se juega, sé el tipo de presión que tiene el equipo y la hinchada exigente que hay”, explicó, apoyándose en su experiencia previa en planteles de alto nivel competitivo.

Además, el nuevo refuerzo crema reveló que conoce bien al entrenador Javier Rabanal, a quien enfrentó en varias ocasiones en Ecuador. “Sé la forma que tiene de trabajar y también me han comentado mucho sobre él”, apuntó, mostrando tranquilidad por el conocimiento mutuo entre jugador y técnico.

Finalmente, Alzugaray se refirió a su posible encaje táctico en el equipo. “Él me conoce porque he jugado en sistemas similares, con línea de cinco y dos delanteros”, detalló, sugiriendo que sus características pueden adaptarse con naturalidad a la idea de juego del actual comando técnico de Universitario.