Deportivo Llacuabamba la pasa mal en la Liga 1. No lo decimos solo porque es colista en la Liga 1, sino porque los jugadores viven un drama, debido al incumplimiento en los pagos, situación que denunció el delantero Maximiliano Velasco.

“Nos están debiendo tres meses, a algunos nos están debiendo más. Nos dicen que nos van a pagar. Se comprometen a pagar una fecha, que fue ayer, no se presentó nadie, nadie nos contesta los teléfonos, nadie nos dice nada. La verdad que esta situación nos molesta a todos”, aseguró el delantero, en diálogo con Movistar Deportes.

Velasco manifestó su preocupación y reveló hay futbolistas que no tienen ni para alimentarse. “Hoy, el equipo tomó la decisión de no entrenar. Nos presentamos, pero no entrenamos. Queremos que alguien se presente y dé solución al tema. Hay muchos chicos que cobran poco y no tiene ni para comer, ni para venir a entrenar. Es una situación medio complicada”, comentó.

Velasco, quien jugó en la temporada pasada por César Vallejo y anteriormente estuvo en San Martín, Deportivo Municipal y Sport Boys, insistió en lamentar la situación.

“Queríamos que empiece a salir a la luz todas las malas cosas que hay, como que para después no hablen de que en la cancha no se rinde por tal o cual motivo. Nosotros tratamos siempre de salir a ganar, obvio, pero los resultados no se dan. Ayer, el presidente dijo ‘cómo van a pagar, si encima no ganan’. Yo creo que eso está mal, pero bueno, ojalá que esta situación mejore”, finalizó.

Llacuabamba, equipo que ascendió a la máxima categoría del fútbol peruano en esta temporada, ocupa el último casillero (20°) de la Fase 1 de la Liga 1, con 11 puntos. El cuadro norteño registra 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

La revelación de Maxi Velasco sobre la falta de pagos en Llacuabamba. (Video: Movistar Deportes)