El retraso en los pagos motivó a los jugadores de Deportivo Llacuabamba a protestar en pleno partido ante César Vallejo, en el cierre de la Fase 1 de la Liga 1. Los integrantes del equipo titular no se movieron de sus posiciones durante los primeros 30 segundos del cotejo.

La cámara DirecTV Sports captó cómo los jugadores se quedaron inmóviles en el inicio de la contienda, mientras que el cuadro trujillano decidió dar pases cortos sobre sus posiciones, a fin de esperar una reacción de su rival.

Además, otro de los motivos por el que optaron por quedarse de pie en Llacuabamba fue por las condiciones en las que vienen entrenando. “Tres meses impago está el plantel de Llacuabamba. Entrenan en una cancha no apta para el fútbol en Pachacamac. Encima al ex DT colombiano Néstor Otero no le cancelan sus pagos”, aseguró el periodista Julio Vílchez en Twitter.

Llacuabamba vs. César Vallejo: jugadores se quedaron de pie en forma de protesta. (Video: DirecTV)

“Nos están debiendo tres meses, a algunos nos están debiendo más. Nos dicen que nos van a pagar. Se comprometen a pagar una fecha, que fue ayer, no se presentó nadie, nadie nos contesta los teléfonos, nadie nos dice nada. La verdad que esta situación nos molesta a todos”, confesó hace unos días el delantero Maximiliano Velasco, en diálogo con Movistar Deportes.