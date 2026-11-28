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La tercera Feria Camisetera del Perú se celebrará el sábado 12 de diciembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., en Miraflores, Lima, este año, para fanáticos del fútbol.
La tercera Feria Camisetera del Perú se celebrará el sábado 12 de diciembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., en Miraflores, Lima, este año, para fanáticos del fútbol.
El Hotel Colón albergará a más de doce coleccionistas y exhibirá 1.300 camisetas originales de clubes y selecciones nacionales e internacionales, incluidas piezas retro de distintas épocas y temporadas futbolísticas.
Por primera vez participarán expositores extranjeros procedentes de Colombia y Guatemala. Además, un futbolista invitado, cuya identidad será anunciada próximamente, compartirá autógrafos y fotografías durante la jornada del evento ferial.
El público también podrá visitar un espacio dedicado a la memoria del fútbol, donde se mostrarán más de veinte camisetas históricas e icónicas difíciles de encontrar para todos los visitantes.
La iniciativa busca superar los 500 visitantes registrados en su edición anterior. Asimismo, ofrecerá alternativas para quienes desean adquirir obsequios navideños destinados a aficionados y coleccionistas en esta nueva convocatoria.
Las entradas costarán 15 soles en puerta e incluirán la opción de participar por una tarjeta de regalo de 350 soles, canjeable por cualquier camiseta disponible durante toda la jornada.
Datos del evento
- Evento: 3ra Feria Camisetera del Perú
- Fecha: sábado 12 de diciembre de 2026
- Horario: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Lugar: Hotel Colón, Calle Colon 600, Miraflores, Lima
- Ingreso: S/ 15 en puerta (incluye una opción para el sorteo de una gift card de S/ 350)
- Medios de pago: efectivo, transferencia, Yape y Plin
- Estacionamiento: limitado; se recomienda llegar temprano o usar playas de estacionamiento aledañas.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.