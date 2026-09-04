Cienciano mantiene la ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana y Horacio Melgarejo no ocultó su confianza en lo que puede conseguir el conjunto cusqueño en el torneo internacional. El técnico argentino fue consultado por Germán Paoloski sobre el presente de Boca Juniors y, especialmente, sobre la posibilidad de que ambos equipos se encuentren en una hipotética final de la competencia.

Su respuesta fue contundente. “Llegamos y la vamos a ganar”, aseguró Melgarejo cuando fue consultado por una posible final de Copa Sudamericana ante Boca.

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Melgarejo pide ir “paso a paso” en la Sudamericana

Tras su contundente pronóstico, el entrenador de Cienciano buscó poner paños fríos y recordó que el equipo todavía debe superar varias etapas antes de pensar en una eventual final.

“Primero tenemos que respetar. Hoy nos enfocamos en la liga local y después queremos hacer un buen papel ante Montevideo City Torque, si Dios nos acompaña y podemos pasar tenemos un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos y ahí ya hablé con una empresa de seguridad, voy a contratar unos 100 policias para llevarlos conmigo. Mentira, es un chiste. Y a partir de ahí ir paso a paso”, dijo el técnico.

Cienciano parte con desventaja económica, según Melgarejo

El entrenador también habló sobre la diferencia presupuestaria que existe entre Cienciano y los demás equipos que continúan en competencia.

"LE VOY A GANAR LA FINAL A BOCA". Horacio Melgarejo sobre la chance de que el Xeneize dispute la definición de la CONMEBOL #Sudamericana con Cienciano.



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Melgarejo reconoció que el cuadro cusqueño cuenta con uno de los presupuestos más bajos entre los ocho clubes que siguen en carrera, aunque aseguró que ese factor no determina lo que puede ocurrir dentro del campo.

“Lo que son los 8 equipos, lo digo con toda frescura, en presupuesto, en infraestructura, en el momento que está pasando el fútbol peruano, somos el presupuesto super recontra más bajo, pero como digo siempre, a la cancha entran 11 contra 11, nadie entra con la billetera, así que vamos a jugar a muerte toque quien nos toque”, señaló.

Cienciano busca seguir avanzando en la Copa Sudamericana

Con ese mensaje, Melgarejo dejó en claro que Cienciano afrontará las próximas eliminatorias sin temor al rival y consciente de las diferencias económicas que existen con otros clubes del torneo.

Entrenador Horacio Melgarejo se pronunció sobre lo sucedido en Brasil. (Jax Latin Media)

El cuadro cusqueño deberá concentrarse primero en su próximo desafío ante Montevideo City Torque y, si consigue avanzar, tendrá otro importante cruce antes de pensar siquiera en una posible final contra Boca Juniors.

La confianza del técnico argentino, sin embargo, ya está instalada: Cienciano apunta a competir hasta el final y Melgarejo no descarta ningún escenario en la Copa Sudamericana.

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