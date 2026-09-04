Melgarejo confía en Cienciano para la Sudamericana: su respuesta sobre una posible final contra Boca. Foto: ESPN/X
Melgarejo confía en Cienciano para la Sudamericana: su respuesta sobre una posible final contra Boca. Foto: ESPN/X
Por Redacción EC

Cienciano mantiene la ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana y Horacio Melgarejo no ocultó su confianza en lo que puede conseguir el conjunto cusqueño en el torneo internacional. El técnico argentino fue consultado por Germán Paoloski sobre el presente de Boca Juniors y, especialmente, sobre la posibilidad de que ambos equipos se encuentren en una hipotética final de la competencia.

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