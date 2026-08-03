Universitario recibe a Sporting Cristal con gran respaldo: precios, dónde comprar y cómo llegan ambos equipos. Foto: Universitario
Universitario recibe a Sporting Cristal con gran respaldo: precios, dónde comprar y cómo llegan ambos equipos. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció que ya son más de 40 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para el esperado encuentro frente a Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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