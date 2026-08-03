Universitario de Deportes anunció que ya son más de 40 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para el esperado encuentro frente a Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El cuadro dirigido por Héctor Cúper buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en Cusco ante Cienciano, mientras que los celestes intentarán mantener el impulso tras su reciente triunfo ante Juan Pablo II.

Universitario anuncia más de 40 mil asistentes para el duelo con Sporting Cristal: así va la venta de entradas. Foto: Universitario

Más de 40 mil hinchas ya aseguraron su presencia

A pocos días del compromiso, Universitario informó que la respuesta de su hinchada ha sido masiva: “Ya son más de 40 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Sporting Cristal.”

El club espera un gran marco de público en el Estadio Monumental para uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Precios de las entradas para Universitario vs. Sporting Cristal

Los boletos continúan disponibles en las siguientes localidades:

Norte: S/ 25

Tribuna Familiar Sur: S/ 25

Oriente: S/ 65

Occidente Lateral: S/ 75

Occidente Central: S/ 100

Butacas Negras Apuesta Total: S/ 350

Palco Monumental: S/ 230

Experiencia 102 Años: S/ 700

Las entradas para el compromiso entre Universitario y Sporting Cristal pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma oficial de Teleticket, además de los canales digitales oficiales de Universitario de Deportes.

𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗦 𝗧Ⓤ 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔 🫂💛



Ya son más de 40 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Sporting Cristal.



🎟️ ¡Todos juntos en este nuevo desafío! ▶️ https://t.co/4zvtsTVldZ#UnidosOtraVez… pic.twitter.com/gDUjIvM6gX — Universitario (@Universitario) August 2, 2026

¿Cómo llegan Universitario y Cristal al partido?

El conjunto crema afrontará este compromiso con la obligación de reencontrarse con la victoria tras caer ante Cienciano en Cusco, resultado que le impidió convertirse en líder del Torneo Clausura. Luego del encuentro, Héctor Cúper asumió la responsabilidad por el planteamiento utilizado en la altura y aseguró que el equipo deberá corregir errores para volver a sumar de a tres.

Además, Universitario espera seguir elevando el nivel de Gianluca Lapadula, quien continúa recuperando ritmo de competencia tras sus recientes apariciones.

Por su parte, Sporting Cristal llega con la intención de sumar un resultado positivo en condición de visitante para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. El cuadro celeste derrotó a Juan Pablo II el último domingo con goles de Barcos y González.

El conjunto rimense buscará aprovechar el desgaste anímico de Universitario tras su última derrota y dar el golpe en el Estadio Monumental en uno de los clásicos modernos del fútbol peruano.

VIDEO RECOMENDADO