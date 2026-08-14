Tribunas del Estadio Alberto Gallardo lucen casi vacías por descontento de los hinchas de Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Tribunas del Estadio Alberto Gallardo lucen casi vacías por descontento de los hinchas de Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

Sporting Cristal anunció una iniciativa solidaria que promete convertir el Estadio Alberto Gallardo en escenario de una particular “lluvia de peluches” por el Día del Niño.

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