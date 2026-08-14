Sporting Cristal anunció una iniciativa solidaria que promete convertir el Estadio Alberto Gallardo en escenario de una particular “lluvia de peluches” por el Día del Niño.
Sporting Cristal anunció una iniciativa solidaria que promete convertir el Estadio Alberto Gallardo en escenario de una particular “lluvia de peluches” por el Día del Niño.
La actividad se realizará este domingo 16 de agosto, minutos antes del inicio del partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo. El club invitó a todos sus hinchas a llevar un peluche al estadio y lanzarlo al campo desde las tribunas.
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La propuesta busca transformar la tradicional pasión de las tribunas en una acción solidaria destinada a niños que atraviesan momentos difíciles.
¿Cómo será la “lluvia de peluches”?
La dinámica será sencilla: los hinchas celestes deberán acudir al Gallardo con un peluche y, minutos antes del encuentro, lanzarlo al terreno de juego como parte de la actividad organizada por el club.
Los juguetes que lleguen al campo serán recogidos para formar parte de una donación posterior.
Sporting Cristal busca que la iniciativa reúna a toda la Familia Celeste alrededor de una causa vinculada al Día del Niño.
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Los peluches serán entregados a niños hospitalizados
El objetivo principal de la actividad es llevar alegría a niños que se encuentran hospitalizados.
Según informó Sporting Cristal, los peluches recolectados serán entregados a ALINEN, organización que brinda apoyo a pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
De esta manera, cada hincha que lleve un peluche podrá convertirse en parte de una donación destinada a niños que actualmente enfrentan tratamientos médicos.
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