Christian Cueva terminó muy molesto después de la derrota de Sport Boys por 2-1 ante Sport Huancayo, en un partido que quedó marcado por las polémicas arbitrales. El volante chalaco cuestionó varias decisiones tomadas durante el encuentro y pidió a los medios de comunicación analizar las jugadas que, desde su perspectiva, terminaron perjudicando al conjunto rosado.

Una de las principales controversias ocurrió a los 84 minutos, cuando el árbitro Daniel Ureta sancionó un penal a favor de Sport Huancayo por una falta de Carlos Zambrano sobre Daniel Porozo. Javier Sanguinetti convirtió desde los doce pasos y puso el 2-1 definitivo.

La jugada fue revisada por el VAR y la CONAR posteriormente difundió los audios de la intervención. En ellos, los árbitros consideraron que Zambrano desplazó a Porozo de manera imprudente y respaldaron la decisión tomada en el campo.

Sin embargo, para Cueva el problema fue mucho más amplio y no se redujo al penal.

Cueva pidió a los medios analizar las polémicas

El mediocampista de Sport Boys cuestionó que los jugadores estén permanentemente condicionados a aceptar las decisiones arbitrales y pidió a los periodistas que también expresen su opinión sobre lo sucedido.

“Ustedes ven, ustedes ven todo, y sería bueno que lo expresen, ¿no? Porque nosotros estamos siempre condicionados a que el árbitro tenga la razón y no le podemos decir nada. Así que ustedes tienen que ayudar para que este fútbol mejore”, manifestó.

Cueva incluso trasladó directamente la pregunta a los medios y les pidió determinar si Sport Boys había sido perjudicado durante el encuentro.

“Pero yo te hago la pregunta a ti, que ustedes son los medios. ¿Fue un partido que nos metieron la mano?”, cuestionó.

Cueva: “No solamente es el penal, es todo”

Para Cueva, una de las jugadas que también debía ser analizada ocurrió antes del penal. El jugador hizo referencia a una acción protagonizada por Luis Urruti y sostuvo que hubo una mano que no fue sancionada.

Cueva, emocionado tras vencer a Cristal. Foto: @Liga1TeApuesto

“Olvídate del penal, la de Urruti. Hay mano antes y lo saca de afuera el arquero, ¿o no? Sí, también se lo sacó”, señaló.

El volante consideró que esa acción debía formar parte del análisis general del arbitraje y no quedar relegada por la discusión generada alrededor del penal de Zambrano.

El jugador también cuestionó otras acciones que, según su percepción, tuvieron diferentes criterios de sanción durante el partido.

“Sí, pero no solamente es el penal, es todo, es todo, es todo. Hay jugadas donde hay más golpes, hay choques mucho más fuertes. Las cobra, no las cobra, perdón, no las cobra, sigue la jugada, creo que la de Urruti para el gol de ellos. Y acá cobra el penal”, afirmó.

Cueva comparó además el criterio arbitral utilizado en el fútbol peruano con lo que ocurre a nivel internacional.

“Bueno, me imagino que ven fútbol, a nivel internacional te pregunto, ¿la cobran?”, preguntó a los periodistas.

“Lo más importante es que nos metieron la mano”

En medio de la polémica que se generó después del encuentro, el mediocampista pidió que la atención no se concentre únicamente en los incidentes posteriores al pitazo final.

“Yo me quiero desviar, porque en realidad si vamos a hablar de la pelea, de esto, vamos a dejar de lado lo más importante, ¿correcto? Y lo más importante es que nos metieron la mano, hermano”, expresó.

El futbolista también destacó el esfuerzo realizado por los hinchas de Sport Boys para acompañar al equipo en Huancayo y aseguró que el resultado fue especialmente doloroso por tratarse de un desplazamiento complicado.

“Sí, siempre entre felicidad y tristeza, porque obviamente el hincha hace un esfuerzo para nosotros, es importante, siempre yo lo he dicho. El hincha del Boys ha muerto con el equipo, pero sinceramente nos perjudica”, comentó.

Cueva aclaró que sus críticas no buscaban restarle mérito a Sport Huancayo.

“Entonces, duele, porque a todos hacemos un viaje largo, un partido difícil. Yo no quito el mérito de Sport Huancayo, saco totalmente eso. Pero nos perjudica y no podemos dejar que siga pasando lo mismo”, sostuvo.

✅ Declaraciones de Christian Cueva luego del encuentro contra Sport Huancayo



"Lo más importante es que nos metieron la mano, mucha molestia, espero que no quede aquí, que se haga algo" #HablemosDeMax



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“Espero que no quede aquí”

Finalmente, Cueva manifestó su deseo de que la polémica genere algún tipo de reacción y no quede únicamente en declaraciones después del partido.

“Hay mucha molestia. Y espero que no quede aquí, ¿me entiendes? Que se haga algo, porque esto nos perjudica a nivel internacional”, afirmó.

El jugador también recordó que las decisiones arbitrales pueden tener consecuencias cuando los equipos peruanos compiten fuera del país. “Vas a jugar afuera y mírate, equivocarnos en ver una jugada”, concluyó.