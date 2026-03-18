La polémica en torno al supuesto acto de racismo en el ‘U’ - UTC, por parte de la tribuna del estadio Monumental continúa, y diversas reacciones han surgido intentando explicar el tema.

En las imágenes a ras de campo de Liga 1 se puede apreciar cómo se vivió aquel momento en el que antes de ejecutarse el penal por parte de Alex Valera, el árbitro procede a activar el protocolo antirracismo.

Tras marcar la falta en el área contra José Rivera, Valera se apresta a cobrar el tiro desde los doce pasos, pero tiene que esperar porque el juez Michael Espinoza conversa con el jugador de UTC, Piero Serra y el portero Angelo Campos.

Ambos se quejan que desde la tribuna norte, los hinchas están emitiendo sonidos onomatopéyicos relacionados a un “mono”.

El árbitro hasta ese momento no pensaba que fuera cierto hasta que Campos le precisa: “Dicen uh uh uh, ves?”, a lo que el Espinoza responde “Ahora sí...”.

¿QUÉ PASO EN EL ESTADIO MONUMENTAL? 📺



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En ese momento el árbitro procede a activar el protocolo, mientras Calcaterra, Rivera y Polo, hacen señas a los hinchas para que se calmen.

Este martes, Osías Ramírez, presidente de UTC, se pronunció sobre hecho ocurrido en el Estadio Monumental. El directivo usó sus redes sociales para compartir el informe del árbitro Michael Espinoza.

“Queda claro que no es un comentario al aire, sino algo que él mismo señala haber escuchado”, expresó en su cuenta personal de ‘X’. Luego, el titular de UTC fue contundente: “Eso ya no deja espacio a dudas”.