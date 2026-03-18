Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Ahora sí", dijo el árbitro cuando escucha a la barra de Universitario. (Foto: Difusión - Composición EC)
"Ahora sí", dijo el árbitro cuando escucha a la barra de Universitario. (Foto: Difusión - Composición EC)
Por Redacción EC

La polémica en torno al supuesto acto de racismo en el ‘U’ - UTC, por parte de la tribuna del estadio Monumental continúa, y diversas reacciones han surgido intentando explicar el tema.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: