Luego del encuentro oficial ante UTC de Cajamarca, el plantel de Club Alianza Lima pactó un amistoso en Matute frente a Universidad César Vallejo.

El compromiso, que se jugó en dos tiempos de 30 minutos cada uno, terminó con victoria 2-1 para el cuadro trujillano.

Los goles de la UCV fueron anotados por Osorio y Noronha, mientras que Kevin Quevedo marcó el descuento para los blanquiazules.

Con Paolo Guerrero y Federico Girotti en el once titular, Alianza Lima cayó por 2-1 ante UCV, descontó Quevedo. Además, tengo la información de que Jean Pierre Archimbaud jugó de lateral izquierdo, la gran sorpresa. Guede colocó un equipo mixto. @dt_elcomercio pic.twitter.com/RkAfJG6AfS — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) March 2, 2026

El técnico Pablo Guede optó por un equipo alterno, dando minutos a futbolistas que no tuvieron participación o sumaron poco rodaje en el duelo frente a UTC. Una de las principales novedades fue la presencia de Jean Pierre Archimbaud como lateral izquierdo, posición poco habitual para el jugador.

La periodista Fernanda Huapaya de El Comercio señaló que Paolo Guerrero y Federico Girotti estuvieron desde el pitazo inicial.

En el caso de Quevedo, pese a haber tenido actividad en Cajamarca, también fue considerado en este amistoso para seguir sumando ritmo.

El resultado deja apuntes para el comando técnico, que ya enfoca su atención en el próximo desafío ante FBC Melgar.