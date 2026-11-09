Fabián Bustos reconoce problemas defensivos de Universitario y apunta al decisivo partido ante Sport Huancayo. Foto: @L1MAX_
Fabián Bustos reconoce problemas defensivos de Universitario y apunta al decisivo partido ante Sport Huancayo. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

Universitario de Deportes dejó escapar una importante oportunidad en el Torneo Clausura 2026 tras empatar 2-2 frente a CD Moquegua en el Estadio Monumental. El resultado complicó las aspiraciones del equipo dirigido por Fabián Bustos, que ya no depende únicamente de sus propios resultados para conquistar el segundo certamen de la temporada.

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