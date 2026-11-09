Universitario de Deportes dejó escapar una importante oportunidad en el Torneo Clausura 2026 tras empatar 2-2 frente a CD Moquegua en el Estadio Monumental. El resultado complicó las aspiraciones del equipo dirigido por Fabián Bustos, que ya no depende únicamente de sus propios resultados para conquistar el segundo certamen de la temporada.

Luego del encuentro correspondiente a la fecha 16, el entrenador argentino analizó el rendimiento de sus dirigidos, reconoció aspectos que necesitan corregir y también hizo referencia al desgaste físico de la plantilla por la seguidilla de partidos.

“Tenemos que mejorar eso”, señaló Bustos al referirse al funcionamiento defensivo del equipo, que recibió dos goles frente al conjunto moqueguano. Ahora, los cremas deberán preparar una de las visitas más exigentes de la temporada: enfrentar a Sport Huancayo en la última jornada del Clausura.

El técnico de Universitario reconoció que, a diferencia de otros encuentros en los que consiguieron victorias ajustadas, esta vez el equipo no mostró la misma solidez defensiva que había caracterizado sus anteriores presentaciones.

“Hemos ganado partidos apretados, que nos costó también, pero era un equipo que estábamos fuertes defensivamente, hoy tenemos que mejorar eso, ofensivamente tenemos que seguir insistiendo”, manifestó.

Bustos también explicó que la acumulación de encuentros tuvo repercusiones en el estado físico de algunos futbolistas. En ese sentido, mencionó las situaciones de Horacio y César, quienes presentaron molestias durante el compromiso.

“Fue una semana muy dura, Horacio tuvo que salir lesionado, estaba cargado, César también, jugamos tres partidos seguidos”, explicó el entrenador.

Cremas resignaron el quinto empate en el Monumental en el Clausura tras el 2-2 contra CD Moquegua, que salió de la zona de descenso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Además, hizo referencia a la programación del campeonato y a la diferencia en los días de descanso entre los equipos. “No me estoy quejando, estoy diciendo cómo es lo que está pasando, y nada, es el reglamento, y así te tocó”, agregó.

El estratega también recordó que le hubiera gustado disputar el encuentro pendiente ante Sport Boys en la fecha que correspondía, aunque dejó en claro que su intención no era cuestionar la organización del torneo.

¿Cómo quedó Universitario en la tabla del Torneo Clausura 2026?

El empate ante CD Moquegua tuvo consecuencias directas en la lucha por el campeonato. Universitario llegó a los 32 puntos y quedó a dos unidades de Sport Huancayo, que se mantiene como líder del Torneo Clausura con 34.

Sporting Cristal también suma 32 puntos, pero se ubica por delante de los cremas debido a su mejor diferencia de goles.

El resultado en el Monumental impidió que Universitario llegara a la última jornada con la posibilidad de alcanzar directamente la punta. Ahora, el equipo de Bustos necesita ganar y esperar que Sporting Cristal no consiga una victoria ante Cienciano para tener opciones de quedarse con el Clausura.

El próximo compromiso de Universitario será frente a Sport Huancayo, en el Estadio Huancayo, por la fecha 17 y última del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre.

Bustos apunta al título nacional y no descarta disputar las semifinales

Pese al empate, Fabián Bustos aseguró que Universitario mantiene sus posibilidades de luchar por el Torneo Clausura y que el objetivo principal de la institución es conquistar el campeonato nacional.

El entrenador reconoció que los hinchas no están conformes con la posibilidad de disputar una semifinal, pues esperan que el equipo consiga el Clausura y clasifique directamente a la final.

🗣️ Declaraciones de Fabian Bustos "No me quejo, así es el reglamento, hoy tenemos asegurada una semifinal, sino se gana el Clausura, lo único importante es ser campeón nacional" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #AlL1MITE https://t.co/CaM4jT0nZw — L1MAX (@L1MAX_) November 9, 2026

“Cuando llegué teníamos 4 puntos arriba nada más, en el acumulado, hoy ya estamos 4 puntos arriba y ya estamos asegurados nuestra posible semifinal, que no es lo que quiere nuestra gente, la gente quiere jugar la final directa, quiere ganar en Clausura”, expresó.

Finalmente, el técnico dejó en claro que el plantel buscará competir hasta el final, independientemente del camino que deba recorrer para alcanzar el título.

“Llegamos con una chance de ganar en Clausura, y si no se gana en Clausura, vamos a dar pelea en la semifinal, y querer jugar la final de campeonato nacional, porque lo único importante es eso, si somos campeón nacional o no”, sentenció.

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