Desde hace unos días el entorno de Chankas FC se encuentra turbulento. Primero por haberse dado a conocer la inscripción incompleta del profesor Walter Paolella como su director técnico y después por la derrota por goleada a manos de ADT en Tarma que terminó con el invicto para los ‘guerreros’. De momento, el equipo andahuaylino se pronunció al respecto el tema de su técnico y, más allá de que indican que las autoridades pertinentes siempre tuvieron conocimiento, esto podría generar una nueva controversia legal en el fútbol peruano si uno o más clubes deciden reclamar.

La aclaración de Los Chankas sobre la licencia de Walter Paolella en la Liga 1 | Foto: Club Deportivo Los Chankas - CYC (Facebook)

La polémica

Hace unos días se dio a conocer la posibilidad de que ciertos equipos, aquellos que vienen peleando en la parte alta del Torneo Apertura como Alianza Lima o Cienciano, podrían estar interesados en presentar un reclamo en contra de Chankas FC, equipo que ha dado la sorpresa esta temporada y que se encuentra puntero del Torneo Apertura junto a los ‘íntimos’.

Esto a raíz de que se conoció públicamente que el profesor Walter Paolella, entrenador del equipo andahuaylino, aparece como asistente auxiliar en las plantillas oficiales de la Liga 1 y no como director técnico, en su lugar aparece Yonel Igiño. Por su parte, el cuadro andahuaylino emitió un comunicado para poner paños fríos a la situación y argumentó a qué se debe esta falta de formalidad para su entrenador.

Los Chankas

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“El profesor Paloella parte del comando técnico de club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes“, indicó en un primer mensaje.

Después, agregó: “Los aspectos vinculados a la conformación y registro del comando técnico han sido oportunamente comunicados y son de conocimiento de las autoridades competentes, quienes en ningún momento las han objetado; razón por la cual no se ha generado sanción deportiva alguna ni afectación en la participación del club”.

Los Chankas son los únicos líderes del Torneo Apertura (Foto: Liga1)

Los Chankas Pieden el invicto Ayer se completó la fecha 12 del Apertura y el ADT le quitó el invicto a Los Chankas, con lo que Alianza Lima hoy es el líder del certamen. El ADT hizo pesar su condición de local y goleó 4-0 a los andahuaylinos, que perdieron por primera vez en el año, luego de 11 fechas. Así, ahora Alianza es el líder con 29 puntos, los mismos que Los Chankas, pero los blanquiazules son punteros gracias a la diferencia de goles. Los íntimos tienen una diferencia de 17 tantos, mientras que los de Andahuaylas solo tienen 7.

Asimismo, aclararon que todo el comando técnico cuenta con la licencia PRO tal como manda el reglamento. Sin embargo, el gran cuestionamiento es por qué vienen tardando doce fechas del Torneo Apertura para poder regularizar la situación de su entrenador.

Según lo que indica el reglamento, los entrenadores deben ser debidamente registrados de acuerdo a la ocupación que realizan dentro del club y, en tanto a regularizaciones, se tienen tiempos de espera de dos a tres partidos para poner los papeles en regla. Sin embargo, en el caso de Chankas FC, ya pasaron 12 jornadas.

Cabe resaltar que la quita de puntos no es la única sanción que podría dársele el cuadro andahuaylino; de hecho, es un abanico de posibilidades que va desde la multa hasta retiro del torneo. Hasta donde se conoce, no hay ningún club que haya reclamado formalmente dicha situación.

Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son firmes candidatos a ganar el Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images / Los Chankas)

¿Cuál es la postura de Alianza Lima?

Según pudo conocer El Comercio, Alianza Lima no tiene planificado reclamar ninguna irregularidad por parte de Chankas FC sobre la inscripción incompleta de su entrenador. De hecho, fuentes cercanas al área legal del club ‘íntimo’ indicaron a este diario que no lo tienen contemplado, más allá de ser su principal contendor en el Torneo Apertura.

De momento, desde el cuadro blanquiazul no se viene evaluando dicha opción; sin embargo, quedará esperar a la recta final del Torneo Apertura para conocer si la Comisión de Licencias actuará o no de oficio sobre este caso. De ser así, se abriría un expediente a Chankas FC por la mala inscripción de su técnico en caso de no regularizarlo.

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