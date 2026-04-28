Por Fernanda Huapaya

Desde hace unos días el entorno de Chankas FC se encuentra turbulento. Primero por haberse dado a conocer la inscripción incompleta del profesor Walter Paolella como su director técnico y después por la derrota por goleada a manos de ADT en Tarma que terminó con el invicto para los ‘guerreros’. De momento, el equipo andahuaylino se pronunció al respecto el tema de su técnico y, más allá de que indican que las autoridades pertinentes siempre tuvieron conocimiento, esto podría generar una nueva controversia legal en el fútbol peruano si uno o más clubes deciden reclamar.

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