Los Chankas venció 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Pero todas las cámaras se las llevó la camiseta rota de David Gonzales.

