Los Chankas venció 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Pero todas las cámaras se las llevó la camiseta rota de David Gonzales.

Este incidente causó que el conjunto andahuaylino se quede con un jugador menos durante varios minutos, en los que Melgar pudo igualar el marcador parcialmente.

Por ello, Los Chankas se apresuró a lanzar un comunicado explicando el altercado y mencionó que se tomarán las medidas correspondientes.