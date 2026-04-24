Club Deportivo Los Chankas atraviesa el mejor momento de su historia reciente. Con 29 puntos en la cima de la Liga 1 y a falta de pocas jornadas para el cierre del Torneo Apertura, el equipo ha dejado de ser solo una revelación para convertirse en un serio candidato al título. Detrás aparecen equipos como Alianza Lima, Cienciano y Universitario, lo que le da aún más valor a la campaña del cuadro andahuaylino.

En ese contexto, el entrenador Walter Paolella rompió el discurso mesurado y admitió que el objetivo ha cambiado conforme avanzó el campeonato. “Si me preguntan, claro que pienso en salir campeón”, dijo en una entrevista con L1 Radio.

El técnico fue directo al reconocer que el presente obliga a pensar en lo máximo. “Yo digo y no soy mentiroso, si hoy me dicen ‘¿estás pensando en salir campeón?’, claro que lo pienso porque estoy ahí. Decir que no, mentiría”, afirmó Paolella. Sin embargo, también dejó claro que el equipo mantiene los pies en la tierra: “Siendo conscientes de dónde estamos y quiénes somos”, añadió.

De pelear por la Sudamericana a mirar el título

El cambio de mentalidad no fue inmediato. Según explicó el propio entrenador, el plan inicial de la temporada era mucho más conservador. “Nosotros el año pasado quedamos en la puerta de meternos a la Sudamericana. Y este año la idea era sumar muchos puntos en el Apertura y Clausura para que tengamos la posibilidad directa de clasificar”.

No obstante, los resultados modificaron el panorama: “Al transcurrir de los partidos y estar en la posición que hoy estamos en la fecha 11, las expectativas cambiaron”, señaló.

🎙️Walter Paolella EN VIVO: "El año pasado quedamos a puertas de clasificar a Sudamericana. Este año nos propusimos eso. Ahora la expectativa cambió. Ahora sí pienso en salir CAMEPÓN"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/kUdF44FjOF — L1MAX (@L1MAX_) April 24, 2026

Sin obligación, pero con responsabilidad

Paolella también fue claro al diferenciar presión de compromiso. Para él, Los Chankas aún no tienen la exigencia histórica de salir campeones, pero sí el deber competitivo de intentarlo. “Nosotros por ahí no tenemos obligación de salir campeón, pero sí tenemos la responsabilidad de pelear por salir campeón”.

Más allá del presente, el técnico puso la mirada en el futuro institucional del club. “Ojalá que en algunos años, Los Chankas tenga la responsabilidad de salir campeón, pero falta mucho, hay que hacer historia y nosotros un poco estamos haciendo esa historia”, puntualizó.

Con el Torneo Apertura entrando en su recta final, Los Chankas dependen de sí mismos para sostener el primer puesto y lograr un título histórico. La tabla ajustada y la presión de los equipos grandes anticipan un desenlace vibrante.

VIDEO RECOMENDADO