Resumen

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Walter Paolella destacó que quiere hacer historia en el club. (Foto: Los Chankas)
Walter Paolella destacó que quiere hacer historia en el club. (Foto: Los Chankas)
Por Redacción EC

Club Deportivo Los Chankas atraviesa el mejor momento de su historia reciente. Con 29 puntos en la cima de la Liga 1 y a falta de pocas jornadas para el cierre del Torneo Apertura, el equipo ha dejado de ser solo una revelación para convertirse en un serio candidato al título. Detrás aparecen equipos como Alianza Lima, Cienciano y Universitario, lo que le da aún más valor a la campaña del cuadro andahuaylino.

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