Sigue la nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta fecha 11 del Torneo Apertura 2026, trae el encuentro de Chankas vs Atlético Grau por una nueva jornada en el que cada equipo buscará sumar puntos. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

Los Chankas afrontan una nueva jornada del Torneo Apertura como líderes absolutos con 23 puntos y ahora van por su séptimo triunfo consecutivo para afianzarse en la cima. El conjunto de Andahuaylas llega de vencer 1-0 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón. Por su parte, Atlético Grau atraviesa una realidad distinta, ya que ocupa el penúltimo lugar con apenas siete unidades y buscará sorprender fuera de casa para cambiar su panorama. El equipo piurano viene de igualar 2-2 frente a Alianza Atlético.

Los Chankas y Atlético Grau se miden por la fecha 11 del Tornero Apertura. Revisa el horario y cómo seguir EN VIVO (Foto: Sporting Cristal)

¿Dónde ver Chankas vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido Chankas vs Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Chankas vs Atlético Grau por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Chankas vs Atlético Grau por la fecha 11 de la Liga 1 2026