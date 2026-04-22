Los Chankas jugará frente a Cienciano por la jornada 10 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Los Chankas. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

El equipo de Los Chankas llega motivado tras imponerse por 2-0 en casa frente a Atlético Grau, mientras que el llamado ‘Papá de América’ también viene de un triunfo, luego de superar 2-1 a CD Moquegua. En la tabla, el cuadro andahuaylino se ubica en el segundo puesto con 26 puntos. Por su parte, Cienciano se mantiene al acecho con cuatro unidades menos, por lo que buscará sumar fuera de casa para acortar distancias.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Cienciano por la fecha 10 del Torneo Apertura?

El partido Los Chankas vs Cienciano está programado para el jueves 23 de marzo en el Estadio Los Chankas.

¿Dónde ver Los Chankas vs Cienciano EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Los Chankas y Cienciano por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano por la fecha 10 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 10 de la Liga 1 2026

Fecha: jueves 23 de abril de 2026

Partido: Los Chankas vs Cienciano

Horario: 15:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio Los Chankas

Los Chankas vs Cienciano: alineaciones posibles