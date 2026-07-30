Este viernes, Los Chankas y Comerciantes Unidos se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto de Andahuaylas buscará recuperarse ante su público tras la derrota sufrida frente a Alianza Atlético en la jornada anterior. En tanto, el elenco cutervino intentará dar la sorpresa como visitante luego de rescatar un empate 2-2 ante Alianza Lima. A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Comerciantes Unidos en vivo?

El partido Los Chankas vs Comerciantes Unidos se jugará en el estadio Los Chankas este viernes 31 de julio. El recinto tiene una capacidad para 10 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Comerciantes Unidos en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Comerciantes Unidos en vivo?

El partido de Los Chankas vs Comerciantes Unidos se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.