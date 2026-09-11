Este sábado 12 de septiembre, Los Chankas y FC Cajamarca se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los Chankas buscarán recuperarse y volver a sumar en el torneo tras el duro 5-0 sufrido ante Sporting Cristal. Al frente estará FC Cajamarca, que también llega golpeado luego de caer 5-2 frente a Cienciano y necesita una victoria para mejorar su posición en la tabla.Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs FC Cajamarca EN VIVO?

El partido Los Chankas vs FC Cajamarca por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 12 de septiembre en el estadio Los Chankas. El recinto tiene una capacidad para 10 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs FC Cajamarca EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 a.m.

Venezuela, Bolivia: 11:30 a.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 12:30 p.m

¿Dónde ver Los Chankas vs FC Cajamarca EN VIVO?

La transmisión del partido de Los Chankas vs FC Cajamarca por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.