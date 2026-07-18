Los Chankas y Sport Boys se enfrentarán este domingo 19 de julio por la primera fecha de la Liga 1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas, por el inicio del Torneo Clausura con la misión de mejorar los resultados del Apertura. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO?

El partido entre Los Chankas vs Sport Boys se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio Los Chankas.

Horario de Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Los Chankas vs Sport Boys está programado para las 11:00 a.m. (11:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 1:00 p.m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO?

El partido entre Los Chankas vs Sport Boys se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO