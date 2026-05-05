Walter Paolella, técnico de Los Chankas, salió al frente para contar su verdad tras lo ocurrido con Horacio Benincasa y Patrick Zubczuk, futbolistas de Deportivo Garcilaso. El entrenador fue acusado de haber faltado el respeto y de afirmar que los jugadores rivales habían recibido incentivos de Alianza Lima.

En palabras del ‘Che’ Benincasa, Paolella le dijo a Zubczuk que "ya estaba grandecito para hacer tiempo, que era un cagón”. Asimismo, relató que le habría llamado “muerto de hambre, vendido, por dos soles te tiras de cara. Recibes plata de Alianza (Lima)”.

Tras ello, Paolella desmintió lo contado por Benincasa y negó haber mencionado a otro club. “Yo no dije eso, ni lo digo. Solamente, repito, lo que hice fue manifestarle al arquero que nosotros somos profesionales y que en cierta manera, lo que hizo no debía hacer”, sostuvo en Modo Fútbol.

Paolella explicó que no fue directamente a buscar a Zubczuk como se ve en las imágenes, sino que se lo cruzó camino a vestuarios. “En realidad no me arrimé, fue un paso normal que hago hacia el vestuario. No lo fui a buscar, no fui a buscar a nadie, no es mi estilo”, agregó.

De igual manera, el técnico de Los Chankas no descartó dialogar con Benincasa en caso sea necesario. “Si es necesario conversar con él (Benincasa), lo haré, no tengo ningún inconveniente, no tengo que esconderme de nada. Es mi forma, si necesito aclararlo con él personalmente, lo haremos”, afirmó.

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