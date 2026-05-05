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Walter Paolella responde a Horacio Benincasa y niega haber mencionado a Alianza Lima. (Foto: Los Chankas)
Walter Paolella responde a Horacio Benincasa y niega haber mencionado a Alianza Lima. (Foto: Los Chankas)
Por Redacción EC

Walter Paolella, técnico de Los Chankas, salió al frente para contar su verdad tras lo ocurrido con Horacio Benincasa y Patrick Zubczuk, futbolistas de Deportivo Garcilaso. El entrenador fue acusado de haber faltado el respeto y de afirmar que los jugadores rivales habían recibido incentivos de Alianza Lima.

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