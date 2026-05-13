Los Chankas volvió a pronunciarse sobre la situación de Walter Paolella como director técnico del equipo. Luego de varias semanas de incertidumbre por su ausencia en las planillas como entrenador principal, el club confirmó que el estratega argentino ya quedó plenamente habilitado para dirigir en la Liga 1.

A finales de abril, la institución había explicado que Paolella formaba parte del comando técnico, pero aún se encontraba regularizando aspectos administrativos y documentarios para asumir formalmente el cargo. “El profesor Paolella forma parte del comando técnico del club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para dirigir en el torneo peruano”, señaló el club en aquel comunicado.

En medio de los cuestionamientos sobre la inscripción del entrenador, el conjunto andahuaylino remarcó que tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Federación Peruana de Fútbol tenían conocimiento del caso desde el inicio. “Los aspectos vinculados a la conformación y registro del comando técnico han sido oportunamente comunicados y son de conocimiento de las autoridades competentes”, indicó el club.

Además, Los Chankas enfatizó que nunca existió una observación formal que pusiera en riesgo la participación del equipo en el campeonato. “No existe ninguna irregularidad ni sanción deportiva o resta de puntos relacionada a este tema”, aclaró la institución.

Walter Paolella destacó que quiere hacer historia en el club. (Foto: Los Chankas)

Walter Paolella ya cuenta con carnet oficial para dirigir

En el reciente comunicado difundido por el club en sus redes sociales, se confirmó que Walter Paolella ya recibió oficialmente el carnet que lo acredita como director técnico principal para la temporada 2026. “El profesor cuenta con Licencia PRO CONMEBOL y ya tiene oficialmente su Carné de Campo 2026 emitido por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional”, detalló Los Chankas.

Asimismo, el comunicado precisa que Paolella quedó “debidamente habilitado para ejercer sus funciones como Director Técnico” del cuadro guerrero.

Los Chankas explicó por qué Walter Paolella no aparecía como DT principal en Liga 1 en este comunicado. Foto: Los Chankas

Finalmente, la institución también agradeció a Yonel Iñigo, quien figuró como entrenador principal en las planillas mientras se completaba el proceso administrativo de Paolella. “El club expresa su agradecimiento al profesor Yonel Iñigo por el apoyo brindado al comando técnico durante este proceso”, publicó Los Chankas. Con esta situación, Iñigo volverá a desempeñarse en las divisiones menores del club.

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