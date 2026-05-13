Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Chankas confirmó que Walter Paolella ya cuenta con carnet oficial para dirigir en Liga 1. Foto: Los Chankas
Los Chankas confirmó que Walter Paolella ya cuenta con carnet oficial para dirigir en Liga 1. Foto: Los Chankas
Por Redacción EC

Los Chankas volvió a pronunciarse sobre la situación de Walter Paolella como director técnico del equipo. Luego de varias semanas de incertidumbre por su ausencia en las planillas como entrenador principal, el club confirmó que el estratega argentino ya quedó plenamente habilitado para dirigir en la Liga 1.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.