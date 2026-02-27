Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Cocos vs Brisas/La Isla en vivo se enfrentan por la final de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Los Cocos vs Brisas/La Isla EN VIVO se enfrentan en la playa Los Cocos por la final de la Categoría 2015/2016 Oro de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 7:20 p.m. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

