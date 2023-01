Como otras mujeres, Luccina Aparicio ha sabido abrirse paso en un deporte gobernado por hombres. Y lo ha hecho desde una cancha, pero también desde un set de televisión. Es reportera de la cadena internacional ESPN y anteriormente trabajó en El Bocón, periódico emblemático de la prensa deportiva. El Deportivo Municipal acaba de jalarla para su equipo femenino. Será asistente técnico durante temporada 2023. A propósito de ello, conversamos con ella, un agente de cambio en el deporte.

—Futbolista, periodista y ahora asistente en un comando técnico. ¿Cómo así el fútbol está presente en todas las etapas de tu vida?

Desde siempre me gustó el fútbol, desde la barriga de mi mamá, a ella le gustaba ver fútbol, más que a mi papá. Crecí con primos contemporáneos a mí y ellos hicieron que el fútbol sea parte de mi día a día. Pues jugábamos “a la pelota” con ellos cuando vivíamos en casa de mi abuela paterna. Hoy es parte de mi realidad, como periodista, como futbolista y como entrenadora.

—¿Cuál fue el primer gran recuerdo que te regaló el fútbol?

Poder ver jugar a Ronaldo Nazario, cuando vino a Perú en unas clasificatorias. El primero de todos, ver a mi jugador favorito en aquella época, cuando tenía 15 años.

—¿Cómo otras mujeres tuviste que luchar mucho en tu entorno para poder jugar fútbol?

Sí, claro, fue una lucha constante porque yo jugaba con hombres y siempre querían que tape, nunca que juegue y yo sabía jugar, pero por ser mujer no me daban oportunidad. O nunca falta la conocida frase: “Tú eres mujercita, no juegues fútbol, eso es de hombres. Tú juega a las barbies”. Pero siempre he sido firme en mis decisiones y nada iba a cambiar mi pasión por jugar o ver fútbol.

—¿Has podido contagiar a tus amistades a jugar fútbol? Digamos que has podido hacer eso, que los académicos le llaman agente de cambio...

Por supuesto, no solo amistades, sino también familiares, hermana, sobrinas, hijas de amigas que dicen: “Yo quiero jugar fútbol como ella”, todo esto me genera y me hace sentir parte del crecimiento de nuestro fútbol femenino, que se rompan barreras que en algún momento le tocó vivir a todas las de mi generación y ahora aspiren a ser grandes profesionales. Nada mejor que eso.

—¿Y cómo surge la posibilidad de transmitir tu pasión a través de otra profesión como es el periodismo?

Yo comencé a seguir la carrera de Claudio Pizarro, me parecía un jugador extraordinario, yo admiraba y admiro hasta hoy. Siempre voy a decir que gracias a él, quise entrar en periodismo deportivo. Pues me veía todos sus partidos de Bundesliga los sábados y domingo por la mañana, y cuando venía con selección, yo estaba presente en todas las veces que venía, hasta hice un álbum de él.

—¿En qué clubes has jugado?

Jugué en Kids Soccer Team, Independiente de Surco, Asociación Fuerza Cristal, Club El Bosque, Jockey Club, UCV y Rinconada CC.

—¿Y en qué posición?

Volante derecho, lateral izquierdo o derecho y volante mixto.

—Vayamos a tu nuevo reto. Cuéntame cómo nace la idea de integrar el comando técnico de Deportivo Municipal.

La verdad es que el año pasado busqué oportunidad para poder entrar a un club trabajando fútbol formativo o en desarrollo. Femenino o masculino, para poder ganar experiencia. Yo estudié para esto, inicio con una intención, pero me terminó cambiando la perspectiva y me gustó mucho. Y es así como recibí una llamada de Deportivo Municipal y esta opción claramente la iba a tomar.

Luccina Aparicio habla de su reto en el comando técnico de Deportivo Municipal

—¿Hay cantera femenina en el ‘Muni’?

Sí, si hay buenas chicas dentro de primer equipo, y en su mayoría son chicas bastante jóvenes.

—¿Qué objetivo te has planteado con la Franja?

Ganar experiencia, aprender mucho, lograr hacer historia con el club.

—Alianza batió récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en el Perú, en la final del año pasado. ¿Es un espejo para el resto de clubes?

Sin duda alguna, creo que Alianza está trabajando muy bien el tema administrativo y de comunicaciones. Eso ha incentivado a que clubes y empresas privadas se interesen en invertir. Así generan una competencia en los otros clubes e intentan potenciar nuestro fútbol femenino.

—¿Cuáles son las figuras emergentes de la liga de fútbol femenino en el 2023? ¿A quiénes sigues?

Sigo a varias chicas en realidad, algunas son amigas y a otras igualmente las conozco porque jugué con ellas en contra o compartí camerino.

—¿Qué falta para que el fútbol femenino deje de ser amateur?

Que todos seamos una sola idea, una sola fuerza: clubes, entrenadores, administradores, medios de comunicación e hinchada. Es la única forma de demostrar que merecemos este oficio tan querido y luchado por muchas.

—¿Cómo estamos en comparación al resto de países de Sudamérica?

Estamos muy por debajo del nivel requerido, sin duda hay falencias que si bien es cierto ya no se pueden trabajar en mayores, aún se puede hacer en menores, pero necesitamos el apoyo de todos para poder aplicarlo y seguir avanzando.

—Futbolista, periodista o entrenadora. ¿Con qué te quedas?

Si el fútbol fuera retribuido de la manera que amerita, me quedo siendo futbolista.