La tarde del 7 de agosto del 2025, Luis Abram fue presentado como nuevo fichaje de Sporting Cristal. El defensor regresa al club rimense tras un periodo de siete años en el extranjero: desde su salida en finales de 2017, defendió los colores de Vélez Sarsfield (Argentina), Granada (España), Cruz Azul (México) y Atlanta United (Estados Unidos)

Luis Abram, comenzó su carrera en las categorías juveniles de Regatas Lima antes de incorporarse a Sporting Cristal en 2013 y debutar profesionalmente en 2014. Ese mismo año fue pieza clave en la obtención del título del Torneo Clausura y el campeonato nacional, además de ser elegido como el jugador revelación y formar parte del Once Ideal Sub‑20.

Durante sus cuatro temporadas con el equipo rimense, acumuló 118 partidos oficiales entre liga, torneos nacionales y Copa Libertadores, anotando cinco goles y entregando cinco asistencias.

En enero de 2018, Abram fue transferido al Vélez Sarsfield de Argentina, donde se convirtió en titular y disputó cerca de 91 partidos oficiales en todas las competiciones, contribuyendo con cuatro goles y dos asistencias.

En agosto de 2021 firmó con el Granada CF de La Liga, aunque tuvo pocos minutos: apenas ocho en liga y dos en Copa del Rey. En enero de 2022, fue cedido al Cruz Azul de México, donde disputó 38 encuentros y ganó la Supercopa de la Liga MX.

En febrero de 2023, Abram fue fichado por Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), firmando un contrato de cuatro años. En sus primeras dos temporadas disputó más de 70 partidos, siendo alternante en distintas competencias como MLS, playoffs, U.S. Open Cup y Leagues Cup.

