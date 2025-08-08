El flamante refuerzo de Sporting Cristal, Luis Abram, fue presentado oficialmente en La Florida y se mostró muy contento por su retorno y ansioso por vestirse de celeste.

En esa línea, destacó que se encuentra en condiciones para ser parte de las acciones de este fin de semana por el Torneo Clausura.

“Estoy muy feliz de estar nuevamente en casa, fue una decisión muy fácil de tomar, siempre me sentí muy cómodo en Sporting Cristal”, dijo Abram en conferencia de prensa.

“Me fui muy bien de aquí, hoy vuelvo con la misma ilusión, como si fuese la primera vez, pero con mucha más experiencia. Vengo a poner, junto a mis compañeros, a Sporting Cristal en el lugar que se merece”, añadió.

Apenas pisó suelo peruano, se sumó a los entrenamientos al mando de Paulo Autuori y, ante la ausencia de Miguel Araujo, sería de la partida ante Melgar.

El duelo está programado para este domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo.

Junto a Miguel Araujo y Cristian Benavente, Abram se convierte en el tercer refuerzo celeste de cara al Torneo Clausura, a la espera del anuncio de su nuevo centrodelantero.

