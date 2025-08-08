El defensor dijo estar preparado para jugar este domingo ante Melgar por el Torneo Clausura.
El defensor dijo estar preparado para jugar este domingo ante Melgar por el Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

El flamante refuerzo de , , fue presentado oficialmente en La Florida y se mostró muy contento por su retorno y ansioso por vestirse de celeste.

LEE TAMBIÉN: Con defensas de selección, así alinearía el renovado Sporting Cristal de Paulo Autuori en el Torneo Clausura

En esa línea, destacó que se encuentra en condiciones para ser parte de las acciones de este fin de semana por el Torneo Clausura.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

“Estoy muy feliz de estar nuevamente en casa, fue una decisión muy fácil de tomar, siempre me sentí muy cómodo en Sporting Cristal”, dijo Abram en conferencia de prensa.

MIRA: Alianza Lima: Con Matías Succar en el ataque, el once blanquiazul ante Ayacucho FC

“Me fui muy bien de aquí, hoy vuelvo con la misma ilusión, como si fuese la primera vez, pero con mucha más experiencia. Vengo a poner, junto a mis compañeros, a Sporting Cristal en el lugar que se merece”, añadió.

Apenas pisó suelo peruano, se sumó a los entrenamientos al mando de Paulo Autuori y, ante la ausencia de Miguel Araujo, sería de la partida ante Melgar.

MIRA: Tabla de posiciones de la Liga 1: mira cómo va el Clausura y el acumulado hoy

El duelo está programado para este domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo.

Junto a Miguel Araujo y Cristian Benavente, Abram se convierte en el tercer refuerzo celeste de cara al Torneo Clausura, a la espera del anuncio de su nuevo centrodelantero.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC