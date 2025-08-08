El flamante refuerzo de Sporting Cristal, Luis Abram, fue presentado oficialmente en La Florida y se mostró muy contento por su retorno y ansioso por vestirse de celeste.
LEE TAMBIÉN: Con defensas de selección, así alinearía el renovado Sporting Cristal de Paulo Autuori en el Torneo Clausura
En esa línea, destacó que se encuentra en condiciones para ser parte de las acciones de este fin de semana por el Torneo Clausura.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Estoy muy feliz de estar nuevamente en casa, fue una decisión muy fácil de tomar, siempre me sentí muy cómodo en Sporting Cristal”, dijo Abram en conferencia de prensa.
MIRA: Alianza Lima: Con Matías Succar en el ataque, el once blanquiazul ante Ayacucho FC
“Me fui muy bien de aquí, hoy vuelvo con la misma ilusión, como si fuese la primera vez, pero con mucha más experiencia. Vengo a poner, junto a mis compañeros, a Sporting Cristal en el lugar que se merece”, añadió.
Apenas pisó suelo peruano, se sumó a los entrenamientos al mando de Paulo Autuori y, ante la ausencia de Miguel Araujo, sería de la partida ante Melgar.
MIRA: Tabla de posiciones de la Liga 1: mira cómo va el Clausura y el acumulado hoy
El duelo está programado para este domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo.
Junto a Miguel Araujo y Cristian Benavente, Abram se convierte en el tercer refuerzo celeste de cara al Torneo Clausura, a la espera del anuncio de su nuevo centrodelantero.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”
Contenido sugerido
Contenido GEC