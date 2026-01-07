Luis Advíncula sería el nuevo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026 tras varias semanas de negociaciones y expectativas. Después de doce años jugando en el extranjero, ‘Lucho’ regresaría a la Liga 1 para formar parte del proyecto deportivo que liderará Pablo Guede. La llegada del defensor es vista como uno de los movimientos más importantes del mercado local, ya que aportará experiencia y jerarquía en la defensa aliancista.

La salida de Advíncula de Boca Juniors fue uno de los principales obstáculos en este fichaje. Aunque el peruano aún tenía contrato con el club argentino, ambas partes acordaron finalizar el vínculo de manera anticipada para facilitar su incorporación a Alianza Lima. Gracias a este acuerdo, el jugador quedó libre y pudo aceptar la propuesta de los ‘íntimos’ sin generar un gasto directo por su traspaso.

En términos económicos, el posible fichaje representa una operación favorable para Alianza Lima. Advíncula llegaría con su carta pase en mano, lo que evita un desembolso significativo en la cuota de transferencia. Esto es especialmente relevante considerando que la institución ya había invertido importantes sumas en otros fichajes durante este mercado de pases.

Respecto a su contrato, ‘Bolt’ firmaría por dos años con opción a extender un año adicional si se cumplen ciertos objetivos deportivos tanto a nivel individual como colectivo. Además de reforzar el plantel para la Liga 1, Advíncula también estaría disponible para que Alianza Lima dispute la fase previa de la Copa Libertadores, donde buscarán trascender más allá de la etapa inicial.