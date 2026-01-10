Luis Advíncula fue captado ingresando con el plantel principal al Estadio Parque Viera de Montevideo, donde Alianza Lima se prepara para enfrentar a Independiente de Avellaneda por la Serie Río de La Plata. La escena transmite un ambiente de entusiasmo y expectativa, ya que el flamante fichaje se une a un grupo que está en plena preparación para la temporada 2026, con partidos amistosos de alto nivel como parte de su pretemporada internacional.

La llegada de Advíncula a Uruguay se dio apenas horas después de que firmara oficialmente su contrato con Alianza Lima, tras su desvinculación de Boca Juniors. El defensor pasó las pruebas médicas en Lima y viajó directamente a Montevideo para incorporarse a la concentración del equipo, donde ya entrena bajo las órdenes del técnico Pablo Guede.

Aunque su participación en el amistoso contra Independiente no estaba confirmada para el inicio de la Serie Río de La Plata debido a que recién se integraba al grupo, la presencia de Advíncula junto a figuras como Paolo Guerrero no pasó desapercibida y aportó un impulso de moral al plantel y a los hinchas que siguen de cerca esta etapa de preparación.

Este cotejo ante Independiente, programado en el estadio Parque Viera, forma parte de un calendario exigente para el cuadro íntimo, que busca afinar detalles antes del inicio de la Liga 1 y de su participación en la Copa Libertadores.

La expectación por ver al ‘Rayo’ vestir la camiseta blanquiazul en competencia oficial crece con cada entrenamiento y con la química que se observa entre los jugadores, incluida la relación amistosa que ya se deja ver con figuras como Guerrero.

Advíncula y la razón por la que eligió a Alianza Lima

Minutos antes del partido, Luis Advíncula fue abordado por un periodista de campo. Aunque el defensor nacional en un principio señaló que no quería hablar sobre su llegada a Alianza Lima, el hombre de prensa le realizó una pregunta: “¿Por qué Alianza Lima?”

Tras la pregunta, Advíncula solo atinó a decir: “porque me trataron bien”.