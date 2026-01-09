El 'Rayo' estaría muy cerca de jugar en la Liga 1.
El 'Rayo' estaría muy cerca de jugar en la Liga 1.
/ Robbie Jay Barratt - AMA
Redacción EC
Redacción EC

ya se encuentra en Lima luego de su desvinculación de Boca Juniors de Argentina, por lo que todo haría indicar que muy pronto firmará por Alianza Lima.

Su vuelo aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez en horas de la mañana de este viernes.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Pese a que no quiso brindar declaraciones a la prensa que lo esperaba en la puerta de llegadas internacionales, Advíncula señaló que luego hablaría con mayor tranquilidad.

“Todo bien, todo bien, después voy a hablar bien”, dijo.

Leandro Paredes se despide de Advíncula: “Te deseo lo mejor, loco”


Advíncula deja Boca Juniors después de cuatro años y cuando todavía tenía contrato con el club xeneize por todo el 2026. Sin embargo, en una reciente entrevista que le solicitó a la directiva resolver su contrato ya que tenía problemas familiares y quería regresar al Perú.

Se sabe que Alianza Lima , por lo que es más que probable que pueda firmar por los íntimos en el breve plazo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC