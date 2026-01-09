Luis Advíncula ya se encuentra en Lima luego de su desvinculación de Boca Juniors de Argentina, por lo que todo haría indicar que muy pronto firmará por Alianza Lima.

Su vuelo aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez en horas de la mañana de este viernes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

✅✍️ ¡LUIS ADVINCULA ya está en Lima!



El jugador pasará exámenes médicos y, posteriormente, estampará su firma por Alianza Lima.



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/Cp7DUUH2gg — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 9, 2026

Pese a que no quiso brindar declaraciones a la prensa que lo esperaba en la puerta de llegadas internacionales, Advíncula señaló que luego hablaría con mayor tranquilidad.

“Todo bien, todo bien, después voy a hablar bien”, dijo.

Advíncula deja Boca Juniors después de cuatro años y cuando todavía tenía contrato con el club xeneize por todo el 2026. Sin embargo, en una reciente entrevista contó que le solicitó a la directiva resolver su contrato ya que tenía problemas familiares y quería regresar al Perú.

Se sabe que Alianza Lima lo quiere en sus filas, por lo que es más que probable que pueda firmar por los íntimos en el breve plazo.