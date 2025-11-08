“No tiene lugar en Boca” y “Perú sería su destino ideal”: Advíncula, su situación pensando en River y las claves un futuro lejos de la Bombonera

Pocos son los peruanos que pueden jactarse de haber anotado un golazo en una final en el Maracaná. Luis Advíncula es uno de ellos. Precisamente por estos días, se cumplieron dos años del zurdazo que, tras burlar la marca del histórico Marcelo, sacó para vencer el arco del Fluminense con la camiseta de Boca Juniors. Fue hace dos años pero las circunstancias distancian en años luz la situación actual del ‘Rayo’ con la de ese entonces con la xeneize. Hoy, que Lucho es más relevante en redes sociales por un comentario sobre su compañero Leandro Paredes que por su fútbol, las cartas parecen estar echadas para el lateral izquierdo de 35 años cuyo objetivo apunta ahora a definir su próximo paradero. Lejos de aquella Bombonera que lo acogió a mediados de 2021.

Dos meses debió esperar por una oportunidad para volver a jugar. Siempre con la alegría que lo caracteriza, Luis Advíncula entrenaba en el predio de Boca sin sumar minutos desde el 24 de agosto. Recién el pasado 27 de octubre pudo jugar. El técnico Claudio Úbeda finalmente le dio la chance al lateral.

Recientemente volvió a sumar minutos, esta vez frente a Estudiantes y aunque Boca ganó, Advíncula no recibió elogios y por el contrario, las críticas por su discreto nivel se apilaron de inmediato. El ‘Rayo’ perdió el titularato en julio pasado con el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo y ahora, con Úbeda los síntomas sobre su futuro son similares: rezagado al banco de suplentes, con Juan Barinaga (10 años menor) como titular y Lucas Blondel respirándole la nuca por la segunda suplencia.

A puertas del clásico Boca - River, el futuro inmediato de Luis Advíncula parece mantener el mismo tenor: la banca de suplentes. Aunque Barinaga salió sentido en el último partido, todo apunta a que seguirá siendo titular. “Se sobrecargaron los isquiotibiales, solo eso, Advíncula es suplente, Barinaga es el 4 de Boca y Blondel es el tercer 4″, nos explica Leandro Aguilera, periodista argentino especializado en Boca Juniors.

Así, la suplencia parece insalvable para Advíncula este domingo en la Bombonera, donde posiblemente dispute su último clásico.

El escenario en Boca

De esa final del 2023, hace dos años, solo quedan siete jugadores. Advíncula es uno de ellos. Hoy, con 35 años, ha perdido todo el protagonismo que alguna vez tuvo. Es suplente y cuando tiene minutos se espera que sea Messi. La presión por rendir es muy alta a una edad en la que por naturaleza los rendimientos empiezan a colapsar, por lo que difícilmente el ‘Rayo’ retome un rol protagónico.

Advíncula tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2026. La ampliación se hizo en mayo del año pasado. Sin embargo, es falso que el club pida 1.5 millones de dólares para dejarlo ir en caso existan propuestas interesantes. “No le pusieron precio”, advierte Aguilera, descartando así el rumor de la alta cifra por el lateral.

“Como dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré que pasa", confesó el propio Advíncula hace unos días en el Podcast Enchufados de Jefferson Farfán. Si espera terminar, llegará a los 36 muy probablemente con pocos minutos de juego y sin sustento para volver a ser convocado a la selección peruana, donde ya el técnico interino Manuel Barreto lo dejó de lado en el amistoso ante Chile y muy probablemente tampoco lo tenga en cuenta para los dos amistosos de la próxima semana en Rusia.

A Advíncula por ningún lado le conviene que su presente actual en Boca se convierta en rutina también el próximo año.

Las opciones de salida

El peor escenario para Advíncula es quedarse en Boca. El mejor, es encontrar una salida. Sin el alto costo que se difundió en redes y medios, y con la opción de un acuerdo mutuo, el lateral debería estar analizando mercados. Perú, tierra de repatriados mundialistas, es una gran opción.

“No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de dónde yo salí (Sporting Cristal). Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie, porque uno nunca sabe qué puede pasar en un futuro”, adelantó ya el propio jugador, como tanteando el terreno.

“Yo lo que presiento, con la declaración de Advíncula de que no le cierra la puerta a nadie, en cuanto a un ofrecimiento que llegue, lo que hicieron trascender en Perú respecto al valor que tendría que desembolsar Alianza Lima para sacarlo de Boca, su actualidad, donde es suplente y no tiene lugar en el equipo, yo creo y por su edad, que él tranquilamente podría emigrar en el próximo mercado de pases, y Perú, su país, su tierra, sería un destino ideal”, sentencia el periodista Aguilera.

Por lo pronto, su suplencia está intacta. Le tocará iniciar el clásico ante River desde la banca y, en caso tenga minutos, lidiar contra su propia hinchada y la exigencia de rendir a un nivel que no ha mostrado en lo que va del 2025. Con 35 años, el mercado peruano parece apetecible para recorrer la última etapa de su carrera profesional. Una que puede encontrar en Lima una segunda juventud y con ello, el protagonismo que alguna vez tuvo.

