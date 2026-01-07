Luis Advíncula no está pasando por un buen momento, y no precisamente se refiere a lo futbolístico. El ahora exjugador de Boca Juniors contó en una reciente entrevista que pidió a la directiva del club xeneize que lo dejara ir debido a que está pasando por problemas familiares, solicitud que fue aceptada.

De todos modos, se mostró un poco triste por tener que salir de un club como Boca Juniors donde siempre mostró su compromiso.

“Es complicado irte de un club así. Pero estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado, y la verdad que ellos (los directivos) siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país “, dijo a El Canal de Boca.

“No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que han hecho por mí”, agregó el lateral.

Hay que precisar que el jugador todavía tenía contrato con el club argentino hasta el 2026.

Sin embargo. los rumores de que el “Rayo” dejaría Boca se fueron acrecentando poco a poco, y ahora solo falta que se confirme su llegada a Alianza Lima que lo quiere en sus filas para esta temporada.

Ayer, el director deportivo blanquiazul, Franco Navarro se mostró a favor de la llegada de ‘Lucho’ al cuadro íntimo, sin embargo, enfatizó que para ello el jugador debe desvincularse primero de su club, hecho que se produjo este miércoles.