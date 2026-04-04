Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima para disputar una nueva edición del clásico peruano de la Liga 1. En los primeros minutos, los ‘íntimos’ se salvaron de quedar con diez hombres.

Luis Advíncula fue a disputar con vehemencia el balón sobre Jairo Concha y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Sin embargo, el VAR tuvo que intervenir para que el juez central corrija su decisión inicial. El lateral, finalmente, solo fue amonestado.

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