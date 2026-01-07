El último martes, Luis Advíncula y Boca Juniors se pusieron de acuerdo en rescindir el contrato del futbolista debido a su deseo a retornar a Perú. El ‘Rayo’ De 35 años dejó el cuadro xeneize luego de cinco temporadas en las que logró goles memorables.

Luis Advincula en Boca Juniors. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / ALEJANDRO PAGNI

En total, Luis Advíncula ha anotado seis goles con el cuadro argentino, pese a su posición defensiva de lateral o carrilero derecho. Uno de los más recordados sin duda fue el que anotó con la pierna izquierda en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el 2023, pese a que perdieron por 2-1.

Cabe recordar que Luis Advíncula se desvinculó de Boca Juniors el último martes y se unirá a Alianza Lima en Montevideo donde se encuentran entrenando para su debut en la Serie Río de La Plata de este sábado 10 de enero.