El hincha de Sporting Cristal sueña con el regreso de Luis Advíncula, quien fue campeón nacional con los celestes en los años 2012 y 2014.
Además, el club requiere a un futbolista de su jerarquía en banda derecha, donde no ha conseguido consolidar a nadie en las últimas temporadas, en las mismas en las que no logró campeonar.
Sobre el particular, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, destacó la intención de ambas partes, aunque no quiso asegurar su incorporación.
“Yo no voy a prometer nada porque sería un irresponsable. Desde febrero no hemos vuelto a conversar, pero definitivamente es un jugador que fue formado en EGB y tiene las ganas de venir”, dijo en declaraciones a Exitosa Deportes.
“Lo conozco perfectamente, él tiene toda la intención y le encantaría venir al club, pero hay que ver si las condiciones se van a dar para que pueda estar con nosotros”, añadió Zevallos.
Cabe precisar que Advíncula termina contrato con Boca Juniors a fin de año y es pretendido por varios clubes tanto del medio local como internacional.
