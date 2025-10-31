El Director Deportivo celeste confesó que tuvo conversaciones con el futbolista de Boca Juniors en febrero y tiene la intención de regresar al Rímac.
Redacción EC
Redacción EC

El hincha de sueña con el regreso de , quien fue campeón nacional con los celestes en los años 2012 y 2014.

LEE TAMBIÉN: Pedro Gallese sobre su salida de Orlando City: "Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, pero entiendo que así es el fútbol"

Además, el club requiere a un futbolista de su jerarquía en banda derecha, donde no ha conseguido consolidar a nadie en las últimas temporadas, en las mismas en las que no logró campeonar.

Carlos Lázaro

Sobre el particular, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, destacó la intención de ambas partes, aunque no quiso asegurar su incorporación.

“Yo no voy a prometer nada porque sería un irresponsable. Desde febrero no hemos vuelto a conversar, pero definitivamente es un jugador que fue formado en EGB y tiene las ganas de venir”, dijo en declaraciones a Exitosa Deportes.

MIRA: Martín Pérez Guedes: "La gente se merece que uno siempre esté al 100% y bien predispuesto desde el lugar que te toque" | VIDEO

“Lo conozco perfectamente, él tiene toda la intención y le encantaría venir al club, pero hay que ver si las condiciones se van a dar para que pueda estar con nosotros”, añadió Zevallos.

Cabe precisar que Advíncula termina contrato con Boca Juniors a fin de año y es pretendido por varios clubes tanto del medio local como internacional.

