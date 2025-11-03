El futuro de Luis Advíncula promete ser una de las mayores incógnitas durante el próximo mercado de fichajes. Los rumores lo ponen en Alianza Lima, pero ‘Lucho’ se encargó de poner un alto a las especulaciones en el programa Enfocados.
“Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no”, mencionó.
En el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola afirmó que aún tiene contrato vigente con Boca Junior. pero no negó ninguna posibilidad sobre su futuro.
“Como te dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré que pasa. No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de dónde yo salí”, aseguró.
Además, mencionó que no ha mantenido conversaciones con ningún club: “Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie porque uno nunca sabe que puede pasar en un futuro”.
