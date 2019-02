Luis Aguiar descarta volver a Alianza Lima y confirma interés de Universitario de Deportes

Luis Aguiar solo necesitó un año para dejar huella en Alianza Lima. El volante salió campeón en el 2017 y, sorpresivamente, su contrato no fue renovado. El uruguayo ha sido noticia en estos días porque Universitario de Deportes se interesó por contar con él.

En una entrevista con el programa Locos por el Fútbol de la emisora radial FM Del Sol, el 'Canario' se ha referido al contacto que hubo con el cuadro 'merengue' y la posibilidad de volver a vestir la camiseta de los 'Blanquiazules'.

"Universitario de Lima se interesó y se enteró el gerente deportivo de Alianza Lima (Gustavo Zevallos), que me escribió porque se enteró", confesó Aguiar. Sin embargo, el 'charrúa' encontró "rara" dicha comunicación.

"Fue muy raro que no haya renovado hace un año en Alianza después de haber sido campeón, y más raro ahora, pero en Alianza Lima no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere", reveló ante un eventual retorno.

Aguiar, después de dar la vuelta con los 'íntimos', pasó a las filas del Nacional de su país. Actualmente, el jugador uruguayo está analizando algunas posibilidades para continuar con su carrera en el 2019.