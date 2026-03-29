Luis Aguiar, recordado exjugador de Alianza Lima, recibió el alta médica tras ser internado de emergencia el último viernes por fuertes dolores en el pecho. El ‘Canario’ salió de la clínica y ahora tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para determinar el origen de su dolencia.

“Fue un gran susto”, dijo su hermano Carlos, entrenador de Rampla Juniors, donde Luis Aguiar es su ayudante de campo. El uruguayo ya se encuentra en casa junto a sus familiares y viene recuperándose satisfactoriamente.

“Ya le hicieron varios estudios y el lunes le van a hacer otros varios más. Estuvo complicada la cosa, pero ahora a recuperarse”, sostuvo su hermano Carlos, quien estuvo pendiente del ‘Canario’ en todo momento.

Actualización del estado de salud de Luis “Canario” Aguiar



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El viernes pasado, Aguiar llegó a la práctica de Rampla Juniors en la mañana, se estacionó y se quedó en el lugar: “Lo fueron a ver y no reaccionaba, tenía fuertes dolores en el pecho. Por eso se llamó a la ambulancia, que rápidamente vino y lo trasladó a La Española”, contó Carlos.

Al ex Alianza Lima se le subió mucho la presión y sintió un fuerte dolor en el pecho. El club Rampla Juniors emitió un comunicado sobre la salud de Aguiar en redes sociales: "Nos complace informar a toda la familia del fútbol que Luis Aguiar, nuestro querido ‘Canario’, continúa evolucionando favorablemente en su recuperación".

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