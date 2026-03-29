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Luis Aguiar recibió el alta tras ser internado de emergencia: “Fue un gran susto”. (Foto: Andina)
Luis Aguiar recibió el alta tras ser internado de emergencia: “Fue un gran susto”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Luis Aguiar, recordado exjugador de Alianza Lima, recibió el alta médica tras ser internado de emergencia el último viernes por fuertes dolores en el pecho. El ‘Canario’ salió de la clínica y ahora tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para determinar el origen de su dolencia.

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