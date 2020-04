Luis Aguiar sobre Jean Deza: “Va a estar bien, va a volver al club y nadie le va a pegar"

La cuarentena por la pandemia del coronavirus le ha permitido a Alianza Lima realizar una serie de acciones de marketing para acercar a los jugadores al público. Una de ellas consta de una serie de transmisiones en vivo desde su Instagram oficial donde los aficionados pueden interactuar con sus ídolos. En esta ocasión, Luis Aguiar se refirió a la situación de Jean Deza.

“Sobre nuestro compañero Deza tengo que decir que va a estar bien, va a volver, nadie le va a pegar. Eso que dice la prensa es un malentendido. Lo precisamos y si el club lo quiere y el entrenador también, bienvenido sea. La cagó él, pero la cagamos todos, se lo hemos dicho. Si arrancamos de cero será una linda oportunidad para tenerlo con nosotros, realmente lo estamos precisando", explicó Luis Aguiar en la transmisión en vivo que realizó Alianza Lima.

Luego Beto da Silva añadió: “Muy aparte de buen jugador, Deza es una buena persona. Los que lo conocen saben lo buen chico que es. De corazón deseo que pueda volver, lo necesitamos porque es un gran jugador. Espero verlo pronto con nosotros porque nos va a ayudar muchísimo”.

Luis Aguiar sobre Jean Deza: “Si tuviese la autoridad de darle una ‘piña', capaz que lo hago”

Tras ello, Luis Aguiar indicó lo siguiente: “En seis partidos no he metido ningún pase gol, no he jugado todavía. Ojalá pueda darte muchos pases de gol y que rindamos de la mejor manera. Trataremos de salir campeones, todo lo demás se olvida, no nos vamos a acordar ni del coronavirus”, finalizó.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

MÁS EN DT...

VÍDEO RECOMENDADO