En apenas siete minutos de juego, el duelo entre UTC y Alianza Lima sufrió un giro inesperado en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Luis Arce dejó al cuadro cajamarquino con diez hombres tras ver la tarjeta roja directa en una acción que encendió el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

La jugada se produjo en el mediocampo, cuando Arce fue a disputar un balón dividido con la pierna excesivamente alzada. En su intento por ganar la posesión, terminó impactando con los toperoles en el rostro del lateral derecho blanquiazul Marco Huamán, generando la inmediata reacción del comando arbitral.

El árbitro Mike Palomino no dudó en sancionar la acción y mostró la tarjeta roja directa, al considerar que la infracción ponía en riesgo la integridad del rival. La decisión provocó reclamos en el cuadro cajamarquino, aunque el juez mantuvo firme su determinación.

El compromiso continúa con alta intensidad, marcado por la expulsión tempranera. Tanto UTC como Alianza Lima llegaron a este encuentro como líderes del Torneo Apertura con 10 puntos en cuatro fechas, en un choque clave por la cima que ahora se juega con ventaja numérica para el conjunto íntimo