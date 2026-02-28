Resumen

Luis Arce es expulsado tras dura falta contra Marco Huamán.
Por Redacción EC

En apenas siete minutos de juego, el duelo entre UTC y Alianza Lima sufrió un giro inesperado en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Luis Arce dejó al cuadro cajamarquino con diez hombres tras ver la tarjeta roja directa en una acción que encendió el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

