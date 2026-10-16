De cara al duelo que tendrá frente a Alianza Atlético, el ‘Cuto’ señala que una zaga sólida es la clave para que la “U” vuelva a su esencia en el campeonato nacional.
De cara al duelo que tendrá frente a Alianza Atlético, el ‘Cuto’ señala que una zaga sólida es la clave para que la “U” vuelva a su esencia en el campeonato nacional.
Por Redacción EC

La pelea por el título de la Liga 1 se complica para Universitario, que enfrentará este domingo a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo.

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