La pelea por el título de la Liga 1 se complica para Universitario, que enfrentará este domingo a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo.

El conjunto sullanense llega motivado tras golear a Sport Boys en el Callao y consolidarse entre los protagonistas del Clausura, mientras la ‘U’ necesita recuperarse.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, embajador de Inkabet, destacó el crecimiento de los equipos provincianos y su capacidad para competir contra instituciones tradicionales del fútbol peruano.

“Es inusual que varios clubes no limeños peleen el campeonato. Están confiando en su capacidad y saben que pueden pelear de igual a igual con los equipos grandes”, afirmó.

Sobre Alianza Atlético, resaltó su orden táctico, la experiencia del arquero Daniel Prieto y el aporte goleador de Jorge del Castillo, joven atacante de veintidós años.

Guadalupe lamentó la oportunidad perdida por Universitario ante Melgar y pidió corregir errores defensivos. Además, elogió a Alex Valera, mientras las cuotas favorecen ligeramente a los cremas.