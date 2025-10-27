El exfutbolista de la ‘U’ compartió su emoción tras el título crema en Tarma.
El exfutbolista de la ‘U’ compartió su emoción tras el título crema en Tarma.
Redacción EC
Redacción EC

vibró como un hincha más, con el título de , tras imponerse sobre ADT en Tarma el último domingo.

LEE TAMBIÉN: Jean Ferrari: “Hoy veo a la ‘U’ de lejos y me llena de orgullo, felicitaciones a todos por este gran logro”

El exfutbolista crema compartió a través de su cuenta de Instagram su emotivo festejo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC