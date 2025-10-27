Luis ‘Cuto’ Guadalupe vibró como un hincha más, con el título de Universitario de Deportes, tras imponerse sobre ADT en Tarma el último domingo.

El exfutbolista crema compartió a través de su cuenta de Instagram su emotivo festejo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.