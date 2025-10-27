Luis ‘Cuto’ Guadalupe vibró como un hincha más, con el título de Universitario de Deportes, tras imponerse sobre ADT en Tarma el último domingo.
LEE TAMBIÉN: Jean Ferrari: “Hoy veo a la ‘U’ de lejos y me llena de orgullo, felicitaciones a todos por este gran logro”
El exfutbolista crema compartió a través de su cuenta de Instagram su emotivo festejo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC